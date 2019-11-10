Президент Болівії пішов у відставку



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Президент Болівії Ево Моралес

Моралес сказав, що робить це для вирішення конфліктної ситуації в країні

Президент Болівії Ево Моралес заявив, що йде у відставку.

Про це повідомляє BBC News.

Моралес сказав, що робить це для вирішення конфліктної ситуації в країні. Він назвав те, що відбувається в Болівії державним переворотом.

Також про відставку оголосили віце-президент Болівії Альваро Гарсія Лінера, кілька міністрів і глава митної служби країни.

Напередодні командувач Збройними силами країни Вільямс Ромеро закликав Моралеса покинути пост.

Видання Pagina Siete повідомляло, що президент спробував полетіти з країни на тлі заворушень. Його екіпаж запитував дозвіл на вхід в повітряний простір Аргентини. Пізніше стало відомо, що він поїхав зі столиці країни Сукре в місто Кочабамба.

20 жовтня в Болівії пройшли президентські вибори. Моралес оголосив про свою перемогу, проте його суперник, екс-президент Карлос Меса не визнав результатів виборів. Після цього в країні почалися заворушення. Моралес звинуватив опозицію і зарубіжні країни в спробі захопити владу.

Ево Моралес займає пост президента Болівії з січня 2006 року. За час його правління був націоналізований ряд галузей промисловості. Президент вважає, що націоналізація стратегічних галузей промисловості необхідна для справедливого розподілу доходів від продажу натуральних ресурсів між жителями всієї країни.

Моралес, сам у минулому складальник коки і профспілковий лідер селян, що вирощують її, захищає використання цієї рослини і вважає його священним. У 2009 році в Конституції Болівії з'явився пункт, який визнає коку як «культурна спадщина» країни.