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Лікарі припустили, як довго вдасться підтримувати здоровʼя Байдена

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Лікарі припустили, як довго вдасться підтримувати здоровʼя Байдена
Лікар: Два-три роки – це цілком реально, а деякі щасливі пацієнти отримують контроль протягом чотирьох, п’яти, шести і навіть довше
фото: reuters

Діагноз раку навряд чи пов'язаний з проблемами під час президентської кампанії Байдена

Те, що рак експрезидента США Джо Байдена поширився на його кістки, вказує на останню стадію захворювання. Однак рак все ще можна контролювати. Як передає «Главком», про це заявив лікар Кріс Джордж, директор програми боротьби з раком Північно-західної мережі охорони здоров’я США, повідомляє Yahoo news та Reuters.

Так, Джордж переконаний, що рак можна контролювати: «Коли рак поширився на кістки, це робить його 4-ю стадією. Немає лікування, яке може вилікувати рак... ви могли б контролювати його протягом років. Два-три роки – це цілком реально, а деякі щасливі пацієнти отримують контроль протягом чотирьох, п’яти, шести і навіть довше».

Лікар додав, що зазвичай рак простати не надто часто сильно прогресує, але коли це трапляється, це зазвичай «дуже погана ознака». Джордж каже, що діагноз раку навряд чи пов'язаний з проблемами під час президентської кампанії Байдена: «І я вважаю, що, ймовірно, ні. Я не думаю, що у нього був рак протягом останніх двох років, і тому ми бачили фізичний спад по телебаченню. Я думаю, що, ймовірно, це сталося через щось інше, і цей рак просто випадково був діагностований».

Лікар Джамін Брамбхатт, уролог з Orlando Medical Group також додав, що ймовірно, тепер Байден проходитиме гормональну терапію.

Нагадаємо, експрезиденту США Джо Байдену медики діагностували рак простати з метастазами в кістки. «Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми при сечовипусканні. Було виявлено вузол у передміхуровій залозі. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з оцінкою 9 балів за шкалою Глісона (група 5), з метастазами в кісткову тканину», – йдеться у повідомленні.

Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Окрім цього колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс і державний секретар США Марко Рубіо підтримали Байдена після новини про тяжкий діагноз.

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Теги: Джозеф Байден рак

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