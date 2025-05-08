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Рак грудей – не вирок. Дівчина, яка увійшла в ремісію, поділилася алгоритмом дій

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Рак грудей – не вирок. Дівчина, яка увійшла в ремісію, поділилася алгоритмом дій
Лідія Оскірко: «Я дуже раджу мати кілька думок. Бо лікарі – теж люди, вони можуть помилятися»
фото: Лідія Оскірко/Facebook

Лідія Оскірко видала книжку про своє життя та лікування від онкології

Онкологія – страшне захворювання, ніяк візуально не виділяючись. Натомість регулярні перевірки зможуть допомогти виявити рак на ранніх стадіях та запобігти тяжкому розвитку хвороби. Про це розповіла Лідія Оскорко, авторка книги «#Читашо», яка поборола рак молочної залози, у розмові з «Главкомом».

«По-перше, я хочу звернутися до жінок репродуктивного віку, щоб вони раз на рік обов'язково ходили до мамолога, робили УЗД, мамографію і перевірялися у гінеколога, бо усе треба помічати вчасно.

По-друге, якщо ви вже зрозуміли, що щось не так, або просто з’явилися якісь сумніви, то йти треба спочатку до терапевта, який відправляє на УЗД, потім сходити до мамолога. Після цього робиться трепан-біопсія. Далі вже треба шукати і вирішувати з яким лікарем, хірургом і хімієтерапевтом працювати», – розповідає Лідія.

Вона додає, що завжди варто мати кілька думок, бо лікарі – теж люди, які можуть помилятися. Вона робила рішення щодо лікування на основі трьох різних думок, дві з яких збігалися одна з одною.

«Коли я захворіла, потребувала підтримки, а її нема від людей, від яких я її найбільше очікувала, то я почала замислюватися, що зі мною не так. Може, я щось не так в житті роблю, як з цим жити далі?», – розказує Лідія.

До того ж вона під час лікування продовжувала працювати, не беручи лікарняний, тож її фізичне та емоційне навантаження було високим. Саме після цього вона зрозуміла, що варто звернутися до онкопсихолога, щоб впоратися зі своїм становищем психологічно. І їй це допомогло.

Нагадаємо, що німецькі дослідники знайшли перші «сигнали» раку. Нічна пітливість, різка втрата ваги, хронічні болі, тривале підвищення температури, ущільнення в тілі та постійна втома можуть вказувати на розвиток онкологічних захворювань.

Раніше відомий міжнародний косметичний бренд L`Oreal відкликає всі партії крему від акне Effaclar Duo в США через побоювання, що креми забруднені бензолом – небезпечним канцерогеном.

До слова вчені з Тегеранського медичного університету встановили, що пігмент під назвою лікопін у складі помідорів знижує загальний ризик розвитку онкологічних захворювань та ймовірність смерті від раку легенів.

Теги: рак онкологія методи лікування

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