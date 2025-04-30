Німецькі вчені вказали на шість головних ознак раку

Німецькі дослідники знайшли перші «сигнали» раку

Нічна пітливість, різка втрата ваги, хронічні болі, тривале підвищення температури, ущільнення в тілі та постійна втома можуть вказувати на розвиток онкологічних захворювань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Frankfurter Rundschau.

Лікарі наголосили, що хоча кожен вид онкології проявляється певним набором ознак, можна виділити загальні попереджувальні знаки. Вони вказали на шість основних сигналів. Одним із тих, який може стати «першим дзвіночком», є сильна нічна пітливість. Те відчуття, коли людина «прокидається на мокрій подушці».

За словами німецьких лікарів, нічна пітливість без очевидних причин характерна для лімфом та лейкозів, а значна втрата маси тіла без змін у харчуванні та активності може сигналізувати про багато злоякісних процесів. Хронічні болі без травм, субфебрильна температура, що не спадає тижнями, а також ущільнення та набряки у різних частинах тіла потребують особливої ​​уваги. Ще одна тривожна ознака, що вказує на рак, – втома, яка не проходить навіть після відпочинку.

Експерти зазначають, що наявність однієї чи навіть кількох із цих ознак не завжди свідчить про онкологічні захворювання, але є приводом для звернення до лікаря. Фахівці підкреслюють, що рання діагностика є критично важливою: при виявленні раку на початкових стадіях ймовірність успішного лікування досягає 90%.

Нагадаємо, нове дослідження з Університету Південної Данії показало, що татуювання можуть збільшити ризик раку. Частки чорнила можуть накопичуватися в лімфатичних вузлах, що може підвищувати ризик раку шкіри та лімфоми (злоякісне захворювання лімфатичної системи).