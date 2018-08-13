Лісові пожежі у Греції: на острові Евбея оголошено надзвичайний стан



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Лісова пожежа у Греції

Боротьбу з вогнем на Евбеї ведуть 186 чоловік, задіяні 62 пожежні машини

Губернатор області Континентальна Греція Костас Бакоянніс в неділю оголосив надзвичайний стан в муніципалітеті Дірфіон-Мессапіон на острові Евбея, де пожежники ведуть боротьбу з сильною лісовою пожежею в гірському районі.

«Органи місцевого самоврядування допомагають гасінню пожежі всіма силами. Наша турбота - люди і їх власність. Ми тільки що оголосили надзвичайний стан в муніципалітеті. Закликаємо всіх слідувати вказівкам поліції і Пожежної охорони», - написав Бакоянніс на своїй сторінці у Facebook.

Основний осередок пожежі, який поки не вдається взяти під контроль, знаходиться в районі селища Кондодеспоті, який, як і сусіднє селище Ставрос, було евакуйоване.

Боротьбу з вогнем на Евбеї ведуть 186 чоловік, задіяні 62 пожежні машини, вдень їм допомагали п’ять вертольотів і шість літаків, але з настанням темряви авіація перестала працювати і знову приступить до гасіння з ранку.

Нагадаємо, 11 серпня кількість загиблих від пожеж у Греції, що почалися 23 липня на приморському курорті Маті, недалеко від Афін, зросла до 94 після того, як 57-річна жінка в реанімації померла від отриманих травм.

До слова, через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія загинули щонайменше 10 людей.

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