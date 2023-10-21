Літак розвалився: названо причину катастрофи російського Іл-76 в Душанбе
Названо попередню причину авіакатастрофи у столиці Таджикистану
Попередня причина пожежі в російському літаку Іл-76МД на аеродромі в Душанбе – руйнування пневматики колеса при розгоні з подальшим попаданням елементів у двигун. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Саме через це у двигуні і почалася пожежа.
Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Стверджується, що екіпаж евакуювався.
Раніше стало відомо, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в аеропорту столиці Таджикистану. Повідомлялося, що загоряння літака сталося в одному з двигунів під час зльоту. Через це борт викотився за межі злітно-посадкової смуги, а потім повністю згорів.
На борту літака перебувало вісім осіб.
Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується. На момент створення першого дослідного зразка (1971 р.) та ще довго вважався найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу.
Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Є першим в історії СРСР військово-транспортним літаком з турбореактивними двигунами.
Літак призначений для експлуатації з бетонних та ґрунтових аеродромів із характеристиками міцності не нижче 0,6 Мпа і здатний доставляти вантажі максимальною масою 28-60 тонн на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 750-800 км/год (максимальна маса вантажу, що перевозиться, і дальність польоту залежить від модифікації).
Нагадаємо, 23 вересня в аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з «ПВК Вагнер». Причиною аварії літака стала несправність бака.
У мережі з'явилося відео аварії транспортного літака в Малі, в якому, як передбачається, загинули більше сотні російських найманців ПВК «Вагнер».
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