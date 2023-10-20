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Наєв повідомив, скільки бойових літаків Росія тримає у Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наєв повідомив, скільки бойових літаків Росія тримає у Білорусі
фото з відкритих джерел

Сергій Наєв: «На початку серпня цього року більшість літаків та усі вертольоти перебазували до російських аеродромів» 

Російські загарбники тримають на території Білорусі три бойових літаки Су-30СМ та два літаки-розвідники Су-24МР повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомив командувач ОСУВ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю «Укрінформу».

Наєв уточнив, що влітку російської техніки було більше.

«На початку серпня цього року більшість літаків та усі вертольоти перебазували до російських аеродромів. На сьогодні на території Білорусі залишаються три бойових літаки (Су-30СМ) та два літаки-розвідники (Су-24МР), які залучають до виконання завдань Єдиної регіональної системи ППО», – повідомив Наєв.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, Росія вважає своїм стратегічним завданням втягнути білоруську армію у наземну операцію у війні проти України.

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Теги: Білорусь росія Сергій Наєв системи ППО

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