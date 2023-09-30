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Катастрофа літака з «вагнерівцями» у Малі: супутниковий знімок з місця аварії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Катастрофа літака з «вагнерівцями» у Малі: супутниковий знімок з місця аварії
фото: Le Monde

З опублікованих знімків, які датуються 23 вересня, видно, що літак виїхав за межі злітної смуги

Військово-транспортний літак Іл-76, що може бути пов'язаний з приватною військовою компанією «Вагнер», зазнав аварії під час спроби посадки в аеропорту Гао в Малі. В мережі з'явились супутникові знімки з місця аварії. Про це повідомляє Le Monde.

З опублікованих знімків, які датуються 23 вересня, видно, що літак виїхав за межі злітної смуги. Це сталося через те, що Іл-76 приземлився занадто далеко на злітно-посадковій смузі.

Пілотам залишилося лише короткий кілометр для гальмування, що було недостатньо для літака такого розміру.

Літак з’їхав за межі злітної смуги та зазнав вибуху.

Катастрофа літака з «вагнерівцями» у Малі: супутниковий знімок з місця аварії фото 1

Як повідомлялося, в аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з «ПВК Вагнер». Джерело спеціалізованого місцевого видання Malijet стверджує, що причиною аварії літака стала несправність бака.

Військовий кореспондент Чингіс Дамбієв у своєму блозі зазначив, що літак, ймовірно, належить білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. За даними воєнкора, судно виконувало рейс «в інтересах Організації Об'єднаних Націй».

Раніше у мережі з'явилося відео аварії транспортного літака в Малі, в якому, як передбачається, загинули більше сотні російських найманців ПВК «Вагнер».

Теги: літак відео ПВК «Вагнер»

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