Катастрофи з українськими пілотами. Це дуже схоже на диверсію
Клята русня дуже боїться F16 і української переваги в повітрі
Падіння військових гелікоптерів і загибель шести пілотів… Вдруге за тиждень трагедія з досвідченими льотчиками…
Це дуже не схоже на випадковість. І схоже на диверсії.
Ракети цієї ночі летіли в аеропорти Васильків, Жуляни.
Клята русня дуже боїться F16 і української переваги в повітрі. Вони вже виготовляють понад 100 ракет в місяць, і будуть далі обстрілювати саме аероінфраструктуру…
F16 тому потрібні якнайшвидше…
Співчуття родинам пілотів. Страшні трагедії і страшні втрати…
Вічна памʼять тим, хто полетів в небо востаннє…
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