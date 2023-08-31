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Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Катастрофи з українськими пілотами. Це дуже схоже на диверсію

glavcom.ua
У Краматорському районі Донецької області сталося падіння військових гелікоптерів Мі-8, літальні апарати повністю зруйновані
ілюстративне фото

Клята русня дуже боїться F16 і української переваги в повітрі

Падіння військових гелікоптерів і загибель шести пілотів… Вдруге за тиждень трагедія з досвідченими льотчиками…

Це дуже не схоже на випадковість. І схоже на диверсії.

Ракети цієї ночі летіли в аеропорти Васильків, Жуляни.

Клята русня дуже боїться F16 і української переваги в повітрі. Вони вже виготовляють понад 100 ракет в місяць, і будуть далі обстрілювати саме аероінфраструктуру…

F16 тому потрібні якнайшвидше…

Співчуття родинам пілотів. Страшні трагедії і страшні втрати…

Вічна памʼять тим, хто полетів в небо востаннє…

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Теги: трагедія авіакатастрофа пілот

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Вікторія Сюмар

Катастрофи з українськими пілотами. Це дуже схоже на диверсію
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