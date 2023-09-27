Катастрофа літака з вагнерівцями у Малі: з'явилося відео

Після посадки Іл-76 на високій швидкості вилетів за межі смуги, розвалився та спалахнув

На записі зафіксовано посадку літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Гао в Малі

У мережі з'явилося відео аварії транспортного літака в Малі, в якому, як передбачається, загинули більше сотні російських найманців ПВК «Вагнер».

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На записі зафіксовано посадку літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Гао в Малі 23 вересня 2023 року. Після посадки Іл-76 на високій швидкості вилетів за межі смуги, розвалився та спалахнув.

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Раніше в медіа повідомлялося, що в аварії транспортного літака Іл-76 (ліцензійний номер ТЗ-98Т) у Малі загинули 140 осіб, більшість – найманці російського терористичного угруповання «Вагнера», а також військовослужбовці ЗСУ Малі та екіпаж із семи осіб.

Як повідомлялося, в аеропорту Гао на північному сході Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з «ПВК Вагнер». Джерело спеціалізованого місцевого видання Malijet стверджує, що причиною аварії літака стала несправність бака.

Військовий кореспондент Чингіс Дамбієв у своєму блозі зазначив, що літак, ймовірно, належить білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. За даними воєнкора, судно виконувало рейс «в інтересах Організації Об'єднаних Націй».