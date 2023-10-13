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ЗСУ знищили російський літак Су-25

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили російський літак Су-25
Су-25 – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак
фото з відкритих джерел

На якому саме напрямку був знищений літак, не вказується

Протягом останньої доби Сили оборони знищили російський літак Су-25. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На якому саме напрямку був знищений літак, не вказується.

«Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та  БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»», – йдеться у повідомленні.

Су-25 – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Су-25 уперше піднявся в повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року; брали участь у безлічі військових конфліктів.

Нагадаємо, 10 жовтня нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Триває 597-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетний удар по дитячому будинку творчості у центрі міста Покровськ Донецької області. Внаслідок прицільного влучання, отримали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі. 

Теги: авіація літак озброєння поранення винищувач війна

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