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    Літак здійснив аварійну посадку у Польщі через повідомлення про бомбу (відео)

    Boeing 777 здійснив аварійну посадку у Польщі через ймовірну вибухівку на борту літака - Літак здійснив аварійну посадку у Польщі через повідомлення про бомбу (відео)
    Boeing 777 здійснив аварійну посадку у Польщі через ймовірну вибухівку на борту літака
    фото: Wirtualna Polska, Mateusz Czmiel

    Boeing 777, який летів з Дубая, здійснив аварійну посадку у Варшаві

    Boeing 777, який летів з Дубая, здійснив аварійну посадку у Варшаві. Причиною стало повідомлення про ймовірну вибухівку на борту літака. Про це повідомляє видання Wiadomosci.

    Інцидент в аеропорту імені Шопена стався у четвер ввечері, повідомляють польські ЗМІ.

    «Служби отримали повідомлення про те, що у Boeing 777 з Дубая є вибухівка», – повідомив журналіст польського WP Матеуш Чміль.

    Аеропорт тимчасово призупинив вильоти та посадки.

    «Після приземлення літак був спрямований у віддалену частину аеропорту. Наразі звичайна діяльність служб триває», – повідомила в інтерв'ю Wyborcza речниця аеропорту імені Шопена Анна Дермонт.

    Деякі літаки можуть бути перенаправлені в інший аеропорт.

    «Ми сидимо в літаку в аеропорту Брюсселя, і пілот каже, що зараз у Варшаві сідає літак із ймовірною бомбою на борту. Вилітаємо, але невідомо, чи приземлимося у Варшаві, чи десь ще», – повідомив журналіст Томаш Врублевський.

    До слова, літак президента Польщі Анджея Дуди, який летів на зустріч з президентом Америки Джо Байденом, здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави.

    Теги: Польща літак Boeing аеропорт вибухівка
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    Літак здійснив аварійну посадку у Польщі через повідомлення про бомбу (відео)