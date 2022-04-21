Літак здійснив аварійну посадку у Польщі через повідомлення про бомбу (відео)

Boeing 777 здійснив аварійну посадку у Польщі через ймовірну вибухівку на борту літака

Boeing 777, який летів з Дубая, здійснив аварійну посадку у Варшаві

Boeing 777, який летів з Дубая, здійснив аварійну посадку у Варшаві. Причиною стало повідомлення про ймовірну вибухівку на борту літака. Про це повідомляє видання Wiadomosci.

Інцидент в аеропорту імені Шопена стався у четвер ввечері, повідомляють польські ЗМІ.

«Служби отримали повідомлення про те, що у Boeing 777 з Дубая є вибухівка», – повідомив журналіст польського WP Матеуш Чміль.

#Warszawa: akcja służb ratunkowych na lotnisku #Okecie. Służby otrzymały zgłoszenie, że pokładzie Boeinga 777 z Dubaju jest ładunek wybuchowy. Lotnisko jest zamknięte. @wirtualnapolska pic.twitter.com/U7S6YOsjlp — Mateusz Czmiel (@MCzmiel) April 21, 2022

Аеропорт тимчасово призупинив вильоти та посадки.

«Після приземлення літак був спрямований у віддалену частину аеропорту. Наразі звичайна діяльність служб триває», – повідомила в інтерв'ю Wyborcza речниця аеропорту імені Шопена Анна Дермонт.

#Warszawa. Lotnisko #Okecie wciąż zamknięte. Trwają rutynowe działania służb, które otrzymały informacje, że na pokładzie Boeinga 777 z Dubaju jest ładunek wybuchowy. Pasażerowie samolotu opuszczają pokład. @wirtualnapolska pic.twitter.com/OQNR0jGQjA — Mateusz Czmiel (@MCzmiel) April 21, 2022

Деякі літаки можуть бути перенаправлені в інший аеропорт.

«Ми сидимо в літаку в аеропорту Брюсселя, і пілот каже, що зараз у Варшаві сідає літак із ймовірною бомбою на борту. Вилітаємо, але невідомо, чи приземлимося у Варшаві, чи десь ще», – повідомив журналіст Томаш Врублевський.

До слова, літак президента Польщі Анджея Дуди, який летів на зустріч з президентом Америки Джо Байденом, здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави.