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    Події в Україні

    Літак та вертоліт: військові знищили дев'ять повітряних цілей окупантів

    За добу ЗСУ вразили дев&rsquo;ять повітряних цілей окупантів - Літак та вертоліт: військові знищили дев'ять повітряних цілей окупантів
    За добу ЗСУ вразили дев’ять повітряних цілей окупантів

    Авіація Повітряних сил Збройних сил України продовжує виконувати спеціальні завдання

    У вівторок, 19 квітня протиповітряна оборона уразила дев’ять повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

    Підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави використовують усі наявні вогневі засоби — зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження.

    Так, 19 квітня, на сході та півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено дев’ять повітряних цілей російських окупантів:

    • один літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);
    • один вертоліт (Ка-52);
    • п’ять БпЛА (ОТР);
    • одну крилату ракету;
    • один БпЛА (С-100).

    «Авіація Повітряних сил Збройних сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ», — додали в Командуванні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Літак та вертоліт: військові знищили дев'ять повітряних цілей окупантів