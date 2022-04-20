Літак та вертоліт: військові знищили дев'ять повітряних цілей окупантів

Авіація Повітряних сил Збройних сил України продовжує виконувати спеціальні завдання

У вівторок, 19 квітня протиповітряна оборона уразила дев’ять повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави використовують усі наявні вогневі засоби — зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження.

Так, 19 квітня, на сході та півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено дев’ять повітряних цілей російських окупантів:

один літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34);

один вертоліт (Ка-52);

п’ять БпЛА (ОТР);

одну крилату ракету;

один БпЛА (С-100).

«Авіація Повітряних сил Збройних сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ», — додали в Командуванні.