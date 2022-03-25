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    Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку. Прямував на зустріч із Байденом

    Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою - Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку. Прямував на зустріч із Байденом
    Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою
    фото: fakt.pl

    Програма зустрічі президентів буде дещо змінена

    Літак президента Польщі Анджея Дуди, який летів на зустріч з президентом Америки Джо Байденом, здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Про це повідомляє Fakt.

    Інформацію щодо аварійної посадки президентського літака підтвердив й завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Якуб Кумох.

    «Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув», – заявив Кумох.

    Також він додав, що програма зустрічі президентів буде дещо змінена.

    Нагадаємо, президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

    Теги: росія окупанти Польща Джозеф Байден війна Анджей Дуда Україна окупація #stoprussia
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    Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку. Прямував на зустріч із Байденом