Літак президента Польщі здійснив аварійну посадку. Прямував на зустріч із Байденом

Програма зустрічі президентів буде дещо змінена

Літак президента Польщі Анджея Дуди, який летів на зустріч з президентом Америки Джо Байденом, здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Про це повідомляє Fakt.

Інформацію щодо аварійної посадки президентського літака підтвердив й завідувач відділу міжнародної політики апарату президента Якуб Кумох.

«Відбулася аварійна посадка літака із президентом Дудою. Літак повернувся до Варшави, зараз ми перебуваємо перед вильотом резервного літака в Жешув», – заявив Кумох.

Також він додав, що програма зустрічі президентів буде дещо змінена.

Нагадаємо, президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.