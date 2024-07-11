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Шість країн не відвідають засідання Ради ЄС під час головування Угорщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шість країн не відвідають засідання Ради ЄС під час головування Угорщини
Джессіка Росвалл сказала, що країни не відвідають засідання Ради ЄС, через поїздку Орбана до Москви
фото: euronews.com

Франція, Польща, Фінляндія та країни Балтії відправлятимуть на засідання Ради Європейського Союзу державних службовців, а не міністрів

Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія не відправлятимуть міністрів на засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини, на знак протесту проти переговорів Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters.

«Дії Угорщини під час головування є шкідливими та повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні», – сказала міністерка з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл.

Росвалл уточнила, що Франція, Польща, Фінляндія та країни Балтії відправлятимуть на засідання Ради Європейського Союзу державних службовців, а не міністрів. 

Видання пише, що подібні заходи обговорюються й іншими державами-членами ЄС. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і лідер США Джо Байден провели зустріч у Вашингтоні. Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні «змістився». При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Також Зеленський заявив: «Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року».

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Теги: Європейський союз Віктор Орбан Угорщина Швеція Естонія Латвія Латвия Польща Фінляндія Франція

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