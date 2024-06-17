Які країни приймуть найбільше туристів до 2040 року: дані дослідження

У 2040 році люди здійснюватимуть приблизно 2,4 млрд міжнародних поїздок

Deloitte та Google презентували спільне дослідження, яке охоплює розвиток світового туризму до 2040 року. За прогнозами експертів, у 2040-му світом подорожуватимуть 2,4 млрд осіб, 74% з яких оберуть для своїх поїздок країни Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

На думку аналітиків, виходячи з динаміки в'їзних потоків у різні регіони і країни світу з 1990 року, в 2040 році Іспанія стане найбільш відвідуваним туристичним напрямком і прийме 110 млн мандрівників, обійшовши за цим показником Францію (105 млн) і США (100 млн).

У ТОП-10 за кількістю іноземних туристів також увійдуть Китай, Мексика та Італія (усі – по 90 млн), Туреччина (85 млн), Саудівська Аравія (80 млн), Таїланд (75 млн), Німеччина (65 млн), Велика Британія (60 млн), а також Японія та Малайзія (обидві – по 50 млн).

Нагадаємо, за даними UN Tourism, 2023 року світовим лідером стала Франція: цю країну відвідали близько 100 млн. мандрівників. На другому місці Іспанія (85 млн.), на третьому – США (66 млн. гостей).

Туристів стане більше

За прогнозами Google та Deloitte, у 2040 році кількість міжнародних поїздок по всьому світу досягне 2,4 млрд, що на 936 млн більше, ніж у допандемійному 2019 році.

«Зростання кількості поїздок буде наслідком збільшення середнього класу у всьому світі. Мандрівники з Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону здійснюватимуть понад 70% поїздок. При цьому основні країни-постачальники іноземних туристів залишаться такими ж, як і в 2019 році, - це Китай, США, Великобританія та Німеччина. 2040 року до цього списку приєднається Індія», – вважають аналітики.

Що стосується найбільш відвідуваних регіонів світу, то в 2040 році серед лідерів будуть Європа та Азіатсько-Тихоокеанський регіон: відповідно, 47% ($1,12 млрд) та 27% ($640 млн) усіх міжнародних прибутків.

При цьому 45% прибутків будуть сконцентровані у чотирьох регіонах світу: у Середземномор'ї ($480 млн), Південно-Східній Азії ($255 млн), на Близькому Сході ($175 млн) та в Карибському басейні ($145 млн).

У дослідженні Google та Deloitte названо фактори, які змінять майбутнє подорожей до 2040 року. Серед ключових – розвиток цифрових технологій, таких як віртуальна реальність, штучний інтелект, а також переклад реального часу.

Планування подорожей

У звіті також наведено дані про те, як у 2023 році мандрівники у всьому світі планували поїздки на далекі і короткі відстані. Згідно з висновками аналітиків, туристи витрачають від 57 до 77 днів на рік на планування поїздки. 49% поїздок на короткі та середні відстані (менше шести годин польоту) здійснюються літаком, а при подорожах на далекі відстані цей показник становить 80%. Середня тривалість поїздок на короткі та середні відстані – 8 днів. Подорожі далекомагістральними напрямками в середньому становлять 16 днів.

Від 81% до 85% мандрівників зупиняються у готелях.

Раніше стало відомо, що Мальта не може впоратись із екстремально великою кількістю туристів, які їдуть на курорт. Країна має один із найвищих рівнів туризму на душу населення та на квадратний кілометр своєї площі. У більшості «туристичних точок» у розпал сезону натовпи такі, що вже фізично не можна пройти, пише Times of Malta.

Мальта – перша країна у світі, яка вирішила офіційно обмежити наплив туристів, щоправда, поки що на папері. Деталей влада поки не повідомила, проте уже зараз можна припустити, що обмеження будуть жорсткими, пишуть журналісти. Місцеві експерти попереджають, що необхідно обмежити кількість туристів та відвідувачів пам'яток, інакше невеликий архіпелаг просто може не витримати.