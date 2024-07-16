Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу

Туристи зможуть відвідати музеї вночі

Через рекордну спеку у Туреччині туристи вдень не можуть залишити свої готелі. У результаті супутній туристичний бізнес і магазини, орієнтовані на туристів з різних країн, втрачають гроші. Втім, готельєри і міністр культури і туризму Мехмед Ерсой знайшли, як розважити мандрівників і виступили із ініціативою нічного відвідування музеїв. Про це пише Gazete Bir.

«Влітку вдень дуже спекотно, і туристи вважають за краще не залишати територію своїх готелів. У результаті зміни політики програми «Спадщина у майбутнє» стала нічна музеологія. Це дозволяє нашим гостям відвідувати найпопулярніші наші пам'ятки після заходу сонця», – цитує слова міністра турецька преса.

Такі нічні програми дозволяють туристам залишати кондиціоновані номери та отримувати

від визначних пам'яток більше вражень, без ризику теплового удару, оцінив Ерсой. За його словами, програма отримала багато позитивних відгуків. Причому не тільки від туристів, а й від місцевих торговців, що відповідно розширили свій години роботи та отримують безліч клієнтів.

При цьому міністр зазначив, що програму нічних відвідувань планується продовжити і в ті місяці, коли спека спаде. За його словами, такі програми допоможуть розширенню сезону та більшої відвідуваності пам'яток.

Нагадаємо, турецькі готельєри налякані перспективами, адже сусідня Грузія активно розвиває відпочинок по системі «все включено» для багатих туристів. У Туреччині найближчим часом з'явиться конкурент, який хоче перехопити туристів, і зокрема європейців. Зокрема йдеться про новий комплекс із п'яти готелів на 1055 номерів у грузинському місті Батумі.