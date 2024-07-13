Цьогорічна спека встановила новий світовий рекорд

Над планетою нависла кліматична криза

Останні 13 місяців стали найспекотнішими за всю історію спостережень. Разом із тим посилилася екстремальність ураганів, а на Європу і більшу частину регіонів по всій земній кулі незабаром обрушаться небачені раніше хвилі спеки. Але навіть це, схоже, ще не все, пише Inverse.

За даними Європейської комісії Copernicus, період із червня 2023 року по червень 2024 року включно став найспекотнішим за всю історію спостережень. Однак тепер учені попереджають, що цей останній рік спеки не тільки встановив температурний рекорд, але також тимчасово відсунув Землю від «ключового кліматичного орієнтира».

Ще 2015 року 196 країн підписали міжнародний договір щодо пом'якшення наслідків зміни клімату. Згідно з документом, країни зобов'язалися «обмежити потепління значно нижче за 2°C» і «спробувати запобігти потеплінню вище за 1,5°C, як порівняти з доіндустріальним періодом». Однак спостереження вчених показують, що одну з цих цілей людство вже провалило – фактично кожен із останніх 13 місяців був більш ніж на 1,5°C спекотнішим, ніж встановлена межа.

Загалом річна температура минулого року була на 1,64°C вищою за середню температуру 1850-1900 років, що було зафіксовано до того, як люди випустили достатньо парникових газів, щоб фундаментально змінити склад земної атмосфери. Таким чином людство фактично прожило рік «за межею», встановленою Паризькою угодою.

Кліматологи з усього світу здебільшого згодні з тим, що пекучі температури цього року частково спричинені Ель-Ніньйо. Спостереження показують, що після відступу Ель-Ніньйо минулого місяця температура поверхні моря впала. У результаті глобальні температури, ймовірно, наближатимуться до історичних середніх показників протягом наступних кількох місяців.

Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення й опади у багатьох регіонах світу.

І все ж, як пише видання, Ель-Ніньйо не може повністю пояснити рекордної спеки цього року. Експерти, як і раніше, стурбовані тим, що сьогодні відбувається у світі, й попереджають, що в майбутньому на нас, імовірно, чекають дедалі екстремальніші хвилі спеки та посухи. Водночас повені та урагани, ймовірно, стануть лише сильнішими.

«Навіть якщо ця конкретна смуга екстремальних явищ у якийсь момент закінчиться, ми обов'язково побачимо нові рекорди, оскільки клімат продовжує нагріватися. Це неминуче, якщо ми не припинимо додавати парникові гази в атмосферу й океани», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що Україна потрепає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

До відома, у суботу, 13 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°.