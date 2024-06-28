Перлини Закарпаття: 10 найцікавіших місць, які варто відвідати

Закарпаття – відоме в Україні місце для відпочинку, перезавантаження та оздоровлення

Літній сезон відпусток у розпалі, та через неможливість виїзду за кордон, українці все частіше обирають відпочинок всередині країни і відкривають для себе нову Україну. «Главком» пропонує згадати родзинки Закарпаття і додати їх до свого списку локацій, які хочеться відвідати цього літа.

Озеро Синевир

Озеро Синевир фото з відкритих джерел

Район Національного природного парку «Синевир» – це місце сили і найзагадковіша визначна пам'ятка Західної України. Саме тут, захована в густих хвойних лісах Карпат справжня природна перлина і одна з візитівок Карпат – озеро Синевир, яке вражає своїми кришталево чистими і глибокими водами. Щороку тисячі туристів приїжджають сюди помилуватись найбільшим гірським озером в Україні та насолодитись чудовими мальовничими краєвидами навколо.

Завдяки високогірному положенню та глибоководності Синевиру, вода в озері навіть у найспекотніші літні дні прогрівається лише на пару метрів. Чисте воно ще й тому, що, за повір’ями місцевих, у ньому не можна купатися. Хіба помити руки або плотом дістатися острова й назад.

Посередині озерних вод, немов справжня зіниця, влаштувався маленький острів, і, якщо дивитись на Синевир згори, здається, що і озеро дивиться на тебе своїм єдиним блакитним оком. Звідси і пішла його друга назва – Морське Око Карпат.

Водоспад Шипіт

Водоспад Шипіт фото з відкритих джерел

В самому серці Карпат в підніжжі гори Гимба в буковій ущелині розташоване одне з семи природних чудес України – неймовірний каскадний водоспад Шипіт.

Свій початок це диво природи бере на високих схилах гори Великий Верх (1598 м). Струмені кришталево прозорої й крижаної води невеличкого гірського джерельця Площанка, спадаючи каскадами з висоти 14 метрів, розбиваються об каміння та розсипаються навколо, даруючи прохолоду.

Водоспад Шипіт користується великою популярністю серед туристів, адже милуватися ним можна в будь-яку пору, адже навіть взимку він повністю не замерзає, а навесні його бурхливі потоки підсилюються талими водами.

Мисливський замок графа Шенборна

Мисливський замок Шенборн фото з відкритих джерел

Мабуть, одним з найдивовижніших архітектурних пам’яток Західної України можна назвати схожий на казковий мисливський замок Шенборн. Він зберігся майже в первісному вигляді як всередині, так і зовні. Особливу увагу слід приділити своєрідній архітектурі замку. Відповідно до астрономічних принципів, кожен з елементів фасаду має особливу символічну інтерпретацію. Таким чином, замок має рівно 365 вікон, які представляють дні року (на випадок високосного року в палаці Шенборн є ще одне замуроване вікно), 52 кімнати, які символізують кількість тижнів на рік, та 12 входів на кожен місяць року.

Оточує замок Шенборнів чудовий англійський парк площею 19 га, в якому можна побачити вічнозелений самшит, катальпу, канадські ялини, японські вишні, рожевий бук та багато інших розкішних рослин. Ще однією родзинкою парку є ставок, який своїми контурами повторює територію тодішньої Австро-Угорської імперії.

Мукачівський замок Паланок

Мукачівський замок Паланок фото з відкритих джерел

Мукачівський замок Паланок - це історична та воєнно-архітектурна пам’ятка. Цей замок є одним з кращих замків Центральної Європи. Він височіє на Замковій горі вулканічного походження висотою 68 метрів на околиці міста Мукачево. Свою назву «Паланок» замок взяв від дубового частоколу – паланка, яким колись була оточена Замкова гора.

Точної дати побудови фортеці немає, перші згадки про неї відносяться до 11 століття за часів Київської Русі. Сама споруда була побудована в кращих традиціях середньовічної оборонної архітектури і складається з чотирьох рівнів, на яких розміщується три замки: Нижній, Середній та Верхній або Старий замок (Акрополь). За всю свою історію замок «Паланок» змінив десятки власників і правителів, пережив багато битв і війн, і навіть майже 100 років слугував в’язницею, в якій тримали понад 8000 в’язнів.

На сьогоднішній день відновлений замок є найвищою точкою міста. На території колишньої фортеці розміщуються історичний та краєзнавчий музеї, діють виставки живопису та різьблення.

Ужгородський замок

Ужгородський замок фото з відкритих джерел

На Замковій горі над історичним центром Ужгорода велично височіє Ужгородський замок. Достеменно невідомо, коли була побудована ця фортеця, але з давніх давен на цьому місці знаходилась оборонна споруда. Перша згадка про замок з’явилась в письмових джерелах IX ст., щоправда там йдеться не про кам’яну, а про дерев’яну фортецю білих хорватів.

Ужгородський замок відбив немало атак, витримав тривалі облоги та вистояв в багатьох битвах. Це справжня бойова фортеця з грізними вежами, товстими стінами, похмурими отворами бійниць та ретельно продуманими та розрахованими фортифікаційними укріпленнями. Під час військових дій в замку переховувалась як аристократія, так і чисельні городяни, тому під замком є глибокі підземелля. Там розміщуються, зокрема, в’язниця та кімната для тортур, які можна побачити і зараз.

Колочава, село 10 музеїв

Колочава, село 10 музеїв фото з відкритих джерел

Неподалік від озера Синевир сховалася ще одна туристична родзинка Закарпаття. Неймовірно красива Колочава - одне з найдовших сіл в Україні, його довжина складає 15 км. Але знаменита Колочава не лише через це. Карпатське село має власні мінеральні джерела, а ще воно відоме своєю давньою історією, адже перша письмова згадка про нього датується 1463 роком.

Про багате минуле села можна дізнатися більше, відвідавши один з десяти музеїв села: музей архітектури та побуту «Старе село», «Колочавську вузькоколійку», «Колочавський бокораш», «Радянську школу», «Чеську школу», історико - військові музеї: «Лінія Арпада», «Воїнам –інтернаціоналістам» та «Бункер Штаєра», «Церкву Святого Духа» (архітектурна пам’ятка кінця ХVIII ст. в стилі бароко) та етно-музей Івана Ольбрахта.

Термальні басейни Закарпаття

Термальні води Косино фото з відкритих джерел

На Закарпатті можна не лише відпочити, а ще й покращити своє здоров'я, приймаючи ванни у термальних джерелах. Цей мальовничий куточок є лідером в Україні по кількості бальнеологічних курортів Понад 50 термальних джерел різного роду мінералізації розташовано на Закарпатті. Серед них найбільш популярні термальні курорти в Берегово, Косино та Велятино.

Термальні води Закарпаття багаті на залізо, марганець, калій, кремній, натрій та інші мікроелементи. На термальних курортах Закарпаття лікуються захворювання, пов’язані з опорно-руховим апаратом, серцево-судинною системою, периферійною нервовою системою, периферійними судинами та біліарною системою.

Селиська сироварня

Селиська сироварня фото Селиська сироварня, Facebook

Сироварня –це соціальний проект, започаткований жителями Н.Селища та Європейським кооперативом Лонго Май. Вона переробляє молоко від сільського населення, яке проживає неподалік від відомого Поля нарцисів у Карпатах. Корів годують виключно натуральними кормами. З метою виготовлення якісного сиру, кількість його обмежена. Молоко кожного постачальника щодня контролюється.

«Селиська сироварня» виготовляє сорти сиру: «Селиський», «Хуст», «Нарцис Карпат» та натуральні йогурти. Для виготовлення йогуртів просто на території сироварні вирощується малина та інші ягоди. Сир «Селиський» відноситься до різновиду напівтвердих сирів.

На сироварні проводиться екскурсія по виробництву та дегустація чотирьох видів сирів.

Страусина ферма у Хусті

Маленькі, але допитливі страусенята виглядають гостей фото з відкритих джерел

Страусині ферми є в багатьох куточках України. Є вона й у закарпатському містечку Хуст. Так живе понад 30 птахів. Туристам можна принести з собою хліб, капусту та яблука, аби погодувати страусів. На території ферми можна придбати страусині яйця та пір’я, а також можна зробити купу гарних фото на згадку. Найбільшою популярністю користуються фото зі страусиним яйцем в руках або стоячи на ньому. На фермі ще живуть поні та дві кози, які полюбляють позувати для фото за невеличкий смаколик.

Оленяча ферма

Малеча на оленячій фермі відпочиває від спеки і відвідувачів фото: glavcom.ua

Ще одна надзвичайно видовищна та особливо приваблива для туристів з дітьми локація розмістилась поміж селами Іза та Липча поблизу містечка Хуст. Це єдине в Україні фермерське господарство, яке утримує плямистих оленів. Рідкісні олені з’явились на фермі ще у радянські часи, у 1987 році. Гелікоптером їх доправили сюди аж із Калінінградської області. Основна мета вирощування цих тварин – пантокрин –лікарська речовина, добута із рогів. Її застосовують при перевтомі, неврастенії, неврозах, слабкому серцевому м'язі, гіпотонії, для підвищення працездатності. У той час справа була надзвичайно прибутковою та давала великі гроші. Та в незалежній Україні сировина значно подешевшала – і оленячу ферму зробили туристичним об’єктом.

Зараз у фермерському хазяйстві налічують понад 300 цих рогатих красенів, які живуть у природному середовищі на 57 гектарах пасовищ, лісів і штучних ставків.

Щодня чимало туристів відвідують ферму, аби помилуватись цими дивними створіннями. Відвідувачі можуть не тільки подивитись на прекрасних тварин, а й погладити маленьких оленят, що гуляють просто поміж відвідувачів, погодувати, обійняти та зробити неймовірні фото на згадку. Дітлахи від такого контакту з тваринами просто у захваті. Власники ферми до спілкування з туристами відбирають найспокійніших тварин, звичних до уваги, тож не варто боятися, що дітям буде нанесена шкода.

Як повідомлялося «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Львів – Одеса на 30 червня. Крім цього, «Укрзалізниця» призначає поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

До слова, Deloitte та Google презентували спільне дослідження, яке охоплює розвиток світового туризму до 2040 року. За прогнозами експертів, у 2040-му світом подорожуватимуть 2,4 млрд осіб, 74% з яких оберуть для своїх поїздок країни Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.