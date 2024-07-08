Залужний відзначає день народження: цитати «залізного генерала» та цікаві факти

Залужний: «Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно»

Ексголовнокомандувач Збройними Силами України Валерій Залужний сьогодні, 8 липня, святкує день народження. Генералу виповнився 51 рік. «Главком» пригадує цікаві факти з його біографії, та які вислови Валерія Залужного запам'яталися українцям найбільше.

Біографія генерала Залужного

Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новограді-Волинському (нині – м. Звягель) у родині військовослужбовців. З дитинства мріяв стати військовим. Навчався на загальновійськовому факультеті Одеського інституту Сухопутних військ. У 1997 році з відзнакою закінчив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

Як найкращий випускник Національного університету оборони України оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Залужний на початку своєї служби в армії фото: Facebook Валерія Залужного

У середині липня 2014 року був призначений заступником командира сектора «С» , який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. На 2017 рік – начальник штабу – перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід».

Станом на 2018 рік – начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗС України – перший заступник командувача Об’єднаних сил. 9 грудня 2019 року – призначений командувачем Оперативного командування «Північ».

27 липня 2021 року Президент призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. 9 травня 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з армії за станом здоров’я з правом носити військову форму. Пізніше ж з’явився указ президента про призначення Залужного послом України у Великій Британії.

Цікаві факти

Залужний – перший головнокомандувач Збройних Сил України, який не служив у радянській армії. Коли Залужний закінчив перший військовий університет у 1997 році, союз вже розпався.

Валерій Залужний і Сергій Наєв фото: Facebook / Сергій Наєв

Піші прогулянки – давня пристрасть генерала. Він прихильник внутрішнього туризму – любить мандрувати Україною. Залужний розповідав, що з віком дедалі більше почав любити рідний Новоград-Волинський, із якого в юні роки поїхав. Зараз відвідує батьківщину з великою радістю. Також любить Чернігів, де народилася його мама, Володимир-Волинський – своє перше місце служби й перше місто, яке «вивчив ногами» – пішки гуляючи кожною вуличкою.

Валерій Залужний має дружину Олену, яка працює фінансистом в «Укргазбанку». Разом вони вже понад 20 років. Також головнокомандувач ЗСУ має дві доньки: старша служить у Київському гарнізоні, а молодша навчається на медика.

Залужний із сімʼєю фото з відкритих джерел

Генерал любить проводити час у соцмережах. У нього навіть був особистий обліковий запис в Instagram, але з невідомих причин він зник. Найбільше Валерій полюбляє дивитися відео та фото з милими котами. Також воєначальнику подобається музика 80-х, а іноді, щоб надихнутися бойовим настроєм, він слухає німецький гурт Rammstein.

Завершити свою військову кар’єру Валерій планує як викладач у військовому виші – «тихенько та спокійно» фото з відкритих джерел

Відомі цитати Залужного

«Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно»

Це навійдоміші слова Валерія Залужного. Вперше генерал використав їх 7 березня 2022 року у зверненні до військових та цивільного населення. «Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої – це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно», – сказав тоді Головнокомандувач ЗСУ.

Майже за два роки генерал перефразував свої слова. Вітаючи з днем народження начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу, він написав: «Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно».

Валерій Залужний та Сергій Шаптала фото: Facebook / Валерій Залужний

«Для нас, військових, війна почалася ще у 2014 році»

«Для нас, військових, війна почалася ще у 2014 році. Особисто для мене – у липні 2014. І в 2014 я не мав жодного уявлення про війну. Я прочитав багато книг, закінчив усі академії з золотою медаллю, добре знав теорію, але не знав, що таке війна в реальності. Але за вісім років війни, до 2022-го, і я, й подібні до мене люди чудово її зрозуміли». (Інтерв'ю The Economist, 15 грудня 2022 року).

«Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір – це наш український народ»

«Станом на сьогодні те, що відбувається, і те, що ми тримаємося – це українські люди, український солдат, український сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції. І сьогодні вони роблять цю перемогу. Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Це наш український народ, який був поставлений у такі умови, коли він чітко розумів, що люди з території рф чи білорусі прийшли вбивати його жінку, його дітей, прийшли знищити його будівлю. І от ці люди переповнені ідеєю захисту своїх рідних, своїх близьких, своєї сім’ї... саме вони зробили це. Ну, і, звісно, командири, яким вони вірили. Командири, які вірили своїм командувачам. Командувачі, які вірили мені, що ми приймаємо правильне рішення». (Інтерв'ю Дмитру Комарову для проєкту «Рік», 24 лютого 2023 року).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський під час оборони Києва у березні 2022 року фото з відкритих джерел

Про літній контрнаступ 2023 року

«Це не шоу, яке дивиться увесь світ і робить ставки чи щось подібне. Кожен день кожен метр дається кров’ю. Без повного забезпечення ці плани взагалі нездійсненні. Проте вони виконуються. Так, може не так швидко, якби хотілося учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми». (Інтерв'ю The Washington Post, 30 червня 2023 року).

«Головне – не боятися ворога»

«Після великої кількості операцій ми зрозуміли, що головне – не боятися ворога. З ним можна боротися, з ним треба боротися сьогодні, тут і зараз. І в жодному разі не відкладати це на завтра, бо будуть проблеми». (Інтерв'ю The Economist, 15 грудня 2022 року).