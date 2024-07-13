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Атака на Харків, ліквідація ватажка ХАМАСу: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака на Харків, ліквідація ватажка ХАМАСу: головне за ніч
Айман Швейда, якого ліквідували, брав участь у нападі 7 жовтня
фото: wsj.net

Головні події ночі проти 13 липня

У Харкові лунала серія вибухів. ЗСУ вибили російську армію з Сотницького Козачка на Харківщині. Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський наступного тижня. Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16 до 2028 року. Ізраїль ліквідував одного з військових ватажків ХАМАСу. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 13 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

У Харкові лунала серія вибухів

У Харкові було чутно ще одну серію вибухів, ймовірно, за межами міста. Згодом у місті прогримів ще один вибух. Про це повідомляє Суспільне.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

ЗСУ вибили російську армію з Сотницького Козачка на Харківщині

Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка, Харківської області. Про це свідчать оновлені мапи ресурсу deepstate.

Водночас аналітики зазначають, що російська армія просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині.

«Ворог просунувся біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій. Тривають бої в Урожайному та Красногорівці», – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський наступного тижня

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію, щоб виступити перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці на заході, які збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію. Про це повідомляє The Guardian.

Зеленський також здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці.

The Guardian пише, домовленості президента про поїздки рідко підтверджуються, але джерело сказало, що «90% впевненості», що Зеленський там буде.

Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16 до 2028 року

Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

«Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (Ред. – 128). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий. Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас», – зауважив Жовква.

Заступник керівника ОП наголосив, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів.

«Цими літаками має хтось управляти. Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів. І не лише, до речі, пілотів. Інженерний склад також дуже важливий. А також оптимізація, тобто скорочення часу навчання. Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати», – додав Жовква.

Ізраїль ліквідував одного з військових ватажків ХАМАСу

Заступник командира батальйону ХАМАСу Айман Швейда був убитий під час нещодавнього авіаудару в Секторі Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, Айман Швейда брав участь у нападі 7 жовтня і під час війни здійснив численні напади на війська в Газі.

Разом зі Швейдою ліквідували одного з ротних командирів батальйону «Шеджайя» , Убада Абу Хайн, який брав участь у великій кількості нападів, повідомили представники ЦАХАЛу.

Теги: Харків росія Ізраїль Бельгія Велика Британія Володимир Зеленський ХАМАС безпілотник F-16

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