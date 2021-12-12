Новий уряд Німеччини буде змушений тиснути на Путіна – посол

Посол Андрій Мельник впевнений, що новий уряд Німеччини надалі опікуватиметься переговорним процесом щодо України

Посол України в Берліні Андрій Мельник впевнений, що новий уряд Німеччини на чолі з Олафом Шольцем продовжить посередницьку місію «нормандської четвірки» й надалі інтенсивно опікуватиметься переговорним процесом щодо України. Про це він сказав в інтерв’ю ZN.UA.

«Я особисто переконаний, що новий уряд Німеччини буде і надалі інтенсивно ним опікуватися. Хоче він це робити чи ні, але, як на мене, Берлін буде просто-напросто вимушений проявляти активність, адже недоведена до кінця посередницька роль матиме прямі негативні наслідки і для самої Німеччини, для її міжнародного іміджу. Тож я собі не уявляю, щоб у Берліні хтось міг би від цієї місії добровільно відмовитися», – сказав дипломат.

Як наголосив Мельник, якщо теоретично допустити, що ближчими місяцями так і не відбудеться реального прориву, а натомість буде таке собі мляве продовження процесу, як спостерігалося останнім часом, то цілком очевидно, що подібний сценарій – крім дуже болючих наслідків насамперед для України, неминуче вдарить рикошетом і по авторитету самої Німеччини.

«Подібного удару по власному реноме нова коаліція дозволити не може. Тому мені здається, що «світлофорний» уряд і особисто канцлер Шольц відчують усю важливість цієї місії уже з перших же днів, з перших же закордонних візитів до Парижа і Варшави, де, за нашою інформацією, ця тема буде однією з головних. Йдеться не про бажання-небажання», – зазначив український дипломат.

До того ж в Берліні навряд чи зацікавлені залишити посередницьку роль на відкуп американському президенту, додав він.

«Німеччина буде змушена активно і креативно включатися в переговорний процес, щоб негайно ж спонукати Путіна повернутися за стіл переговорів», – підкреслив Мельник.

Нагадаємо, консервативний блок німецьких партій «Християнсько-демократичний союз» та «Християнсько-соціальний союз» наполягає на тому, що в разі повномасштабного вторгнення в Україну проти Росії потрібно запровадити серйозні санкції.

Як віломо, 8 грудня у Німеччині заступив на посаду новий канцлер Олаф Шольц, змінивши на ній Ангелу Меркель після 16 років канцлерства. Цього ж дня новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком–2».

Наразі Сполучені Штати Америки розробляють різні варіанти санкцій проти Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну, проте вони навряд чи торкнуться енергетичного сектору.

Напередодні посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер заявляв, що рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття «Північного потоку-2».

Також президент США Джозеф Байден розповів, як Штати захищатимуть Україну від агресора.

Нагадаємо, Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Зокрема Байден повідомив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.