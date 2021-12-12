Учасник штурму Капітолію переховується у Білорусі – ЗМІ

Еван Нойман брав участь у передачі «Бувай Америка», яка вийшла на білоруському телеканалі

Мешканець міста Мілл-Веллі, Каліфорнія, Еван Нойман, якого звинувачують у нападі на американську поліцію та участь у штурмі Капітолію 6 січня, може переховуватися в Білорусі. Про це заявили американські прокурори, пише Reuters.

У п’ятницю, 10 грудня, федеральні прокурори висунули звинувачення за 14 статтями Нойману, який брав активну участь у протестах на підтримку Дональда Трампа у січні.

Як відомо, 6 січня 2021 року відбувся великий мітинг прибічників тодішнього президента США Дональда Трампа. Демонстранти намагалися взяти штурмом будівлю Капітолію Штатів та перервати формальну процедуру затвердження Конгресом результатів президентських виборів у яких переміг Джозеф Байден. Еван Нойман був одним з учасників штурму.

Після протесту 6 січня правоохоронні органи Сполучених Штатів висунули обвинувачення 220 особам. За словами прокурорів, Еван Нойман досі не з’являвся на судових засіданнях. Натомість він залишив територію США 16 лютого та, за інформацією офісу прокурора округу Колумбія, може перебувати у Білорусі.

Минулого місяці Еван Нойман брав участь у передачі «Бувай Америка», що вийшла на білоруському державному телеканалі. Там Нойман заявив, що він просить політичного притулку в Білорусі та не вважає США країною закону і порядку.

Під час зіткнення з поліцією та штурму Капітолію 6 січня загинули чотири особи, ще один поліцейський помер від травм наступного дня. Сотні працівників поліції отримали травми, четверо працівників поліції вчинили самогубства після того дня.

Нагадаємо, Апеляційний суд округу Колумбія тимчасово задовольнив вимогу юристів експрезидента США Дональда Трампа й призупинив процес видачі архівних документів слідчій комісії в Конгресі США, яка розслідує трагічні події 6 січня.

Крім того, Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію.

Нагадаємо, у липні в США оголосили вирок прихильнику 45-го президента Дональда Трампа, який одним із перших штурмував Капітолій 6 січня цього року. Чоловіка позбавлять волі на вісім місяців.

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