Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113

Тривалий час M113 був основним бронетранспортером армії США

Україна отримає понад десяток броньованих машин для посилення можливостей розмінування

Цього тижня Литва має на меті передати Україні 14 бронетранспортерів M113 в межах коаліції з розмінування. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

«Цього тижня Литва відправляє в Україну 14 броньованих машин M113 для посилення можливостей розмінування», – йдеться в повідомленні.

Литовське Міноборони зазначає, що нова допомога – це частина непохитної підтримки України в межах коаліції з розмінування.

M113 – це американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом. Тривалий час був основним бронетранспортером армії США, стоїть на озброєнні армій багатьох країн світу, включно з Україною, яка після початку широкомасштабного російського вторгнення отримала сотні цих машин.

Нагадаємо, Сполучені Штати незабаром надішлють Україні новий пакет військової допомоги на $225 млн.

Раніше стало відомо, що Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них.

До слова, надані Заходом артилерійські боєприпаси почали надходити до українських сил на лінії фронту, хоча й не в такому масштабі, який би дозволив ЗСУ повністю кинути виклик нинішній артилерійській перевазі російської армії.

Як повідомлялося, речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони.