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Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ
Присутність росіян на другому саміті буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну, вважає Зеленський
фото: Офіс президента

«Росія вже завтра може розпочати перемовини Україною, якщо вона вийде з наших територій», – президент

Присутність Росії на другому Саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції після завершення саміту миру у Швейцарії, передає кореспондент «Главкома».

«Присутність росіян на другому саміті буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами, чи вирішили вони, чи їх змусив світ. Але для нас, громадян України, головне результат. Результат – це закінчення цієї війни», – сказав Зеленський.

«Що ж до переговорів, то Росія вже завтра може розпочати перемовини Україною, якщо вона вийде з наших територій», – додав президент.

Раніше Зеленський заявляв, що Путін досі має плани вторгнення у країни НАТО. 

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні.

Нагадаємо, 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. На сайті Офісу президента опубліковано повний текст документа. 

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: росія путін Володимир Зеленський президент

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