Війна з Україною стане смертельним ударом для Росії

Ще одне хибне питання, у полоні якого перебуває світ. І Росія всіляко підживлює актуальність цього питання, шантажуючи планету ядерною зброєю або чимось іншим.

Часто ми чуємо розмірковування про те, «на що здатна РФ, якщо стане зрозуміло, що вони програли війну Україні». Це питання розглядається як єдиний підхід до оцінки сценаріїв завершення війни, коли РФ програє.

Дурня це, бо РФ конатиме свої останні місяці у великій громадянській війні, а не у війні з Україною. Війна проти України тільки пришвидшила цю неймовірно страшну смерть Росії. Істотно пришвидшила.

Ніхто ядерної зброї у громадянській війні не буде застосовувати.