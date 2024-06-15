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Reuters: Без підтримки головних союзників Москви вплив Саміту миру буде слабшим

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Reuters: Без підтримки головних союзників Москви вплив Саміту миру буде слабшим
Локація до брифінгу лідерів держав на Саміті миру
фото: glavcom.ua

Європейські чиновники у приватних розмовах визнають, що без участі Китаю та інших союзників РФ захід не матиме великої сили

У суботу 15 червня світові лідери збираються на Саміт миру у Швейцарії, покликаний сприяти припиненню війни РФ проти України. Однак відсутність потужних союзників Москви, таких як Китай, послабить потенційний вплив заходу. Про це пише Reuters.

Китай спочатку заявляв, що розгляне можливість участі в заході, але зрештою відмовився, оскільки Росії там не буде. Без Пекіна надії на ізоляцію Москви розвіялися, вважають журналісти. Війна в Секторі Газі між Ізраїлем і ХАМАС також відвернула увагу від України.

«Зрозуміло, що на цей момент, з геополітичної точки зору, для Китаю особливі відносини з Росією мають пріоритет над будь-якими іншими міркуваннями», – вважає колишній посол Швейцарії в Китаї Бернардіно Регаццоні.

Директор Міжнародної кризової групи Річард Гоуен заявив, що саміт ризикує показати межі української дипломатії: «Тим не менш, це також шанс для України нагадати світові, що вона захищає принципи Статуту ООН».

Європейські чиновники у приватних розмовах визнають, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив саміту буде обмеженим.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії. «Главком» оприлюднив перші фото з місця події.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прилетів до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру. За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

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Теги: росія Швейцарія саміт Китай Україна

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