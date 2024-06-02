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Росія створює багатофункціональні роботизовані комплекси «Депеша»: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія створює багатофункціональні роботизовані комплекси «Депеша»: аналіз ISW
«Депеша» та «Баггі» російські війська випробовують на полі бою в Україні
фото з відкритих джерел

Російські війська можуть використовувати роботизовані комплекси з дистанційним керуванням для доставляння провізії, боєприпасів і палива на передову

Російський державний оборонний конгломерат «Ростех» 1 червня заявив, що його дочірнє підприємство «Високоточні комплекси» створило багатофункціональні роботизовані комплекси «Депеша» та «Баггі», які російські війська випробовують на полі бою в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Ростех» повідомив, що вантажність «Депеша» становить 150 кілограмів, а «Баггі» – 250 кілограмів. Російські війська можуть використовувати роботизовані комплекси з дистанційним керуванням для доставляння провізії, боєприпасів і палива на передову; евакуювати поранених; завдавати ударів по особовому складу та укріпленням; і територія шахти. 

«Ростех» заявив, що обидві системи можуть діяти як наземні дрони-камікадзе, які детонують при контакті з ціллю.

Нагадаємо, що російські війська продовжують розробляти нові ракети та безпілотники для використання в Україні. Повідомляється, що Росія розробила новий «бронебійний» варіант С-8ОФП некерованої авіаційної ракети С-8 «НАР» для нанесення авіаударів по легкій і важкій бронетехніці.

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Теги: росія зброя війна технології військова техніка озброєння робототехніка

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