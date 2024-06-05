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Хакери розвідки провели масштабну атаку на держустанови та великі компанії РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Хакери розвідки провели масштабну атаку на держустанови та великі компанії РФ
Масштабна DDoS-атака українських кіберфахівців паралізувала роботу численних російських державних установ
фото: з відкритих джерел

У низці регіонів РФ вже декілька днів не працює єдиний державний реєстр РАГС

У Росії стався масштабний збій в роботі електронних сервісів в результаті масштабної  DDoS-атаки кіберфахівців Головного управління розвідки України. Про це повідомляють джерела в розвідці.

Фактично паралізовано роботу низки російських державних установ та приватних компаній. Зокрема збій в «Роскомнагляді». Також станом на 11 годину 5 червня зник доступ до електронних сервісів сайду держпослуг, а також низки міністерств РФ:

  • міністерства оборони, фінансів, юстиції, промисловості та енергетики, внутрішніх справ, інформаційних технологій та звязку, надзвичайних ситуацій.
  • Заблоковано сайт та сервіси федеральної податкової служби Росії.
  • Зафіксовано також збої в роботі серверів хмарного сховища РФ «гособлако».
  • Заблоковано сайт та сервіси федеральної податкової служби РФ. Оприлюднено повідомлення від федеральної митної служби, де вказано що «у зв’язку з масованою DDoS-атакою на операторів зв’язку, інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».

Як повідомляє співрозмовник в низці регіонів РФ вже декілька днів не працює єдиний державний реєстр РАГС.

«Росіяни масово скаржаться на скасовані весілля», – додало джерело.

Окрім того, недоступними є послуги деяких банківських установ, зокрема, «Сбербанка», «Альфабанка».

Раніше повідомлялося, що хакери проникли в сервери російського логістичного оператора СДЕК.

Читайте також: Українські хакери однією атакою завдали Росії збитків на понад $12 млрд 
Теги: хакер розвідка кібератака росія

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