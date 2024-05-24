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До кінця року Росії загрожує нова мобілізація – Financial Times

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
До кінця року Росії загрожує нова мобілізація – Financial Times
Хоча кількість солдатів збільшилася, без нової мобілізації РФ до кінця року не обійтися
фото з відкритих джерел

Для збереження переваги на полі бою, Росії, можливо, незабаром доведеться вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів

Російська Федерація буде змушена оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 роки попри те, що наразі її численність більше від української. Про це пише Financial Times.

Попри важкі втрати, російська армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Фінансові стимули, які підняли зарплати російських військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні чоловіків вирушити на війну в Україну.

Олександр Литвиненко, голова Ради національної безпеки і оборони України, повідомив журналістам, що минулого року Росія завербувала понад 385 тис. солдатів.

Зазначається, що для збереження переваги на полі бою, Росії, можливо, незабаром доведеться вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів. Без цього кроку також неможливий новий великий наступ

«Хоча кількість солдатів збільшилася, без нової мобілізації до кінця року не обійтися. Для збереження переваги на полі бою скоро знадобиться нова часткова мобілізація, оскільки без неї буде неможливо провести велику наступальну операцію цього літа», – вважають джерела Financial Times.

Нагадаємо, Російська Федерація планує залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ. Згідно з указом, до 15 липня 2024 року на військову службу до ворожої армії буде призвано 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

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Теги: росія армія путін втрати мобілізація

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