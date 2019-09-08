  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Литва: на жаль, ціною обміну між Україною та РФ став ключовий свідок у справі MH17

    • Розсилка
    С<a href="/world/observe/glava-mzs-niderlandiv-namagavsja-zapobigti-peredachi-tsemaha-v-rosiju-623487.html" target="_blank">відок&nbsp;</a>у&nbsp;справі про збитий Boeing 777&nbsp;в небі над Донбасом Володимир Цемах тепер в Росії - Литва: на жаль, ціною обміну між Україною та РФ став ключовий свідок у справі MH17
    Свідок у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимир Цемах тепер в Росії

    У МЗС Литви відзначили важливість повернення українських політв'язнів

    Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус привітав українських бранців Кремля з поверненням додому та висловив жаль, що заради цього Україна змушена була видати РФ ключового свідка у справі збиття росіянами малайзійського боінгу над Донбасом 2014 року.

    Про це міністр написав у Twitter.

    «Важливо, що українські політв'язні нарешті знаходяться вдома, в Україні. На жаль, ціною цього став ключовий свідок у справі MH17», - написав міністр.

    Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

    Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

    Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

    Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.

    Читайте також
    МЗС Росія політв’язні Boeing МН-17 обмін полоненими Литва розслідування Україна Володимир Цемах
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ