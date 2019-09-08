Литва: на жаль, ціною обміну між Україною та РФ став ключовий свідок у справі MH17



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відок у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимир Цемах тепер в Росії

У МЗС Литви відзначили важливість повернення українських політв'язнів

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус привітав українських бранців Кремля з поверненням додому та висловив жаль, що заради цього Україна змушена була видати РФ ключового свідка у справі збиття росіянами малайзійського боінгу над Донбасом 2014 року.

Про це міністр написав у Twitter.

«Важливо, що українські політв'язні нарешті знаходяться вдома, в Україні. На жаль, ціною цього став ключовий свідок у справі MH17», - написав міністр.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.