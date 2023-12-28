Литва провчила свого громадянина за використання символіки «вагнерівців»
Литовець хотів полетіти в Лондон, проте зробити йому цього не вдалося
У Вільнюському аеропорту був помічений громадянин із символікою ПВК «Вагнер». Про це заявив спікер Служба охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс, повідомляє Delfi.
За словами Мішутіса, литовцю так і не вдалося вилетіти з аеропорту, йому призначено штраф за демонстрацію забороненої символіки.
«Літак полетів, він залишився в аеропорту в нашому приміщенні», – сказав він.
Мішутіс додав, що громадянин Литви мав намір летіти в Лондон. Під час перевірки документів прикордонники доставили його у своє приміщення, склали протокол про адміністративне порушення за демонстрацію нацистської, комуністичної та іншої забороненої символіки.
Нагадаємо, західні ЗМІ почали поширювати тезу про те, що Росія готова до переговорів з Україною. На тлі таких новин президент Литви Гітанас Науседа попередив, що країна-агресор може імітувати свою готовність до діалогу.
До слова, голова Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте заявила, що Вільнюс повинен більш жорстко регламентувати юридичне становище іноземців у країні.
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