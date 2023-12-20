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Литва надала Україні нову військову допомогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва надала Україні нову військову допомогу
фото: міноборони балтійської країни

Збройні сили Литви перевезли та передали українським військовим необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків

Сьогодні,  20 грудня, до Збройних сил України отримали нову партію військової допомоги від Литви. Про це інформує міноборони балтійської країни.

Згідно з повідомленням, збройні сили Литви перевезли та передали українським військовим необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, різноманітне польове спорядження особливо необхідне військам у зимовий період.

«Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокого агресора. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги», – зазначив він.

Окрім постійної передачі військової техніки та спорядження, Литва також активно тренує українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українців, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової підтримки України на 200 мільйонів євро.

Як повідомлялося, Литва до березня 2025 року продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Процес продовження терміну тимчасового проживання незабаром розпочнеться.

Теги: Литва гуманітарна допомога

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