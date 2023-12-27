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Литва хоче змінити міграційні закони для іноземців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Литва хоче змінити міграційні закони для іноземців
Литва виступила за посилення законів щодо іноземців
фото: ВNS nuotr

Голова Департаменту міграції Литви хоче змінити юридичне становище іноземців

Голова Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте заявила, що Вільнюс повинен більш жорстко регламентувати юридичне становище іноземців у країні. Про це пише Delfi.

Голова Департаменту міграції зазначила: майже 20-30% працівників, які отримують тимчасову посвідку на проживання по роботі, використовують документ як прикриття. Тому, вважає вона, з огляду на геополітичний контекст та задля забезпечення нацбезпеки, Литва має посилити порядок в'їзду та проживання іноземців у країні.

«Контроль треба посилити, оскільки мова може йти про економічних мігрантів, про іноземців, які зловживають, які просто хочуть потрапити в Європу. Тому посилення дало б нам більше інструментів для контролю, щоб насправді приїжджали працівники», – сказала Гудзінскайте.

Голова Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте акцентувала на проблемі із іноземцями
Голова Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте акцентувала на проблемі із іноземцями
Delfi

Також посадовиця не стала називати міграційною кризою поточну ситуацію в Литві.

«Просто ми зараз живемо в умовах війни, і суспільство дуже чутливе до питання загроз. Департаменту доводиться перевіряти іноземців щодо загроз, цього року ухвалено закон про обмеження. З грудня 2022 року ми використовуємо спеціальну анкету для громадян Білорусі та РФ», – вважає вона.

Голова Департаменту міграції також зазначила, що МВС попросило Департамент держбезпеки перевірити понад 750 іноземців, які отримали литовське громадянство як виняток.

«Якщо ми отримаємо висновок, що та чи інша людина становить загрозу або підтримує ворожий режим, то а Департамент міграції ініціює процедуру позбавлення громадянства», – зазначила Гудзінскайте.

Відповідаючи на запитання, якими мають бути стосунки з представниками Білорусі, які приїжджають до Литви, вона розповіла, що найбільше загроз виявляють у середовищі працівників, які приїжджають із Білорусі та влаштовуються водіями тягачів або на будівництві.

«Але якщо ми хочемо жити безпечно, не можна ризикувати. Якщо ми не хочемо ризикувати, тоді під час війни людей із цієї групи взагалі не можна впускати. Тим більше коли є можливість привезти працівників з інших країн, навіщо смикати лева за вуса? Щодо тих, хто тікає від режиму, для них усі шляхи залишаються відкритими, департамент індивідуально розглядає їхню ситуацію, у тих, кого переслідує режим, є можливість безпечно жити в Литві», – резюмувала Гудзінскайте.

До слова, для українців розпочато подовження тимчасових видів на проживання у Литві. При цьому активність українських  біженців  перевершила усі очікування місцевої влади.  Наразі у Литві тимчасовим захистом користується понад 52 тис. українських біженців. Департамент міграції вже продовжив посвідки на проживання 3 тис. отримувачів тимчасового захисту. Станом на 1 грудня у Литві проживають понад 86 тис. українців.

Більшість таких іноземців – 52 тис. осіб – вважаються біженцями і мають тимчасовий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту. Решта українців мають тимчасову посвідку на проживання у Литві по роботі, возз'єднанню родини або з гуманітарних міркувань, працюють висококваліфікованими фахівцями тощо.

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Теги: мігранти іноземці закон Литва громадянство біженці

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