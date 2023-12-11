ВАКС обрав запобіжний захід ексмеру Одеси

Суд обрав запобіжний захід Олексію Костусєву, який очолював Одесу у 2010-2013 роках

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про обрання колишньому міському голові Одеси запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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«11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру м. Одеси. Суд задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

У САП додали, що після затримання підозрюваного та доправлення його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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Ймовірно, запобіжний захід обрали Олексію Костусєву, який очолював Одесу у 2010-2013 рр.

Як повідомлялося, у жовтні Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Олексія Костусєва, який є фігурантом справи щодо незаконного заволодіння аеропортом «Одеса».

9 серпня 2023 року детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об'єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності п'ятьом особам, серед яких колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомі в регіоні бізнесмени.

За версією слідства, у 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та 2 бізнесмени, розробили та реалізували злочинну схему, в результаті якої майновий комплекс аеропорту перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів. Місто втратило контроль над об’єктом та не отримувало від його діяльності прибутку. Натомість особи, які отримали контроль над аеропортом, привласнювали дохід від його діяльності. Для унеможливлення повернення аеропорту у власність міста усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали.

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Внаслідок цих дій місцевому бюджету завдано збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн, з яких 118 млн грн становить вартість аеропорту, решта – незаконно привласнений прибуток.

До слова, нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко розповів про свої стосунки із батьком, ексмером Одеси Олексієм Костусєвим.