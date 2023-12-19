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Із аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак (відео)
Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту «Бориспіль»
фото скріншот відео

Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль»,  з початку війни

Сьогодні, 19 грудня, з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00 ранку. Про це повідомила пресслужба аеропорту «Бориспіль» у Facebook.

«19 грудня 2023 року близько 9 ранку був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту «Бориспіль» (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта – української авіакомпанії Skyline Express. Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту», – сказано у повідомленні.

Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту «Бориспіль». Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.

Також відомо, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль»,  з початку війни.

«Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт «Бориспіль» залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу», – заявили у прес-службі.

Окрім цього там зауважили, що даний політ відіграє важливу роль у майбутньому відновленні цивільних польотів в Україні в умовах воєнного стану. Переліт не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній та допомагає їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі.

Раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що «Бориспіль» стане першим аеропортом, який відкриють в Україні, щойно це дозволить безпекова ситуація. 

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Теги: Аеропорт Бориспіль авіація політ літак аеропорт

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