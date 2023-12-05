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Посли трьох країн висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посли трьох країн висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону
Посли висловили владі Польщі своє невдоволення тим, що польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні з Україною
фото з відкритих джерел

За словами прессекретаря МЗС Естонії Бріти Кікас, у Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі

Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні з Україною. Про це повідомляє ERR.

Як повідомляє видання, у Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що це питання неодноразово порушувалося у відносинах із Польщею.

За словами прессекретаря МЗС Естонії Бріти Кікас, у Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі.

«Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею і сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією», – розповіла виданню Кікас.

Зазначимо, у дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до чого-небудь, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.

За словами прессекретаря МЗС, Естонія продовжить свої зусилля з пошуку рішення з новим польським урядом.

«У міністра закордонних справ Маргуса Цахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Йоганнесом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов'язково обговорюватимуть», – зазначила Кікас.

Представниця естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону обговорювалося і на зустрічі Цахкни з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у понеділок, 4 грудня.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше ми повідомляли, що 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, переговори з урядом Польщі щодо блокади кордону тривають, знайдено певні точки дотику й компроміси. Пропозицій достатньо, аби протестувальники припинили блокувати кордон.

Нещодавно прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

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Теги: Польща посол дипломатія Естонія Литва Латвія

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