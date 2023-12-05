Посли трьох країн висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону

Посли висловили владі Польщі своє невдоволення тим, що польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні з Україною

За словами прессекретаря МЗС Естонії Бріти Кікас, у Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі

Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські перевізники блокують рух вантажівок на кордоні з Україною. Про це повідомляє ERR.

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Як повідомляє видання, у Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що це питання неодноразово порушувалося у відносинах із Польщею.

За словами прессекретаря МЗС Естонії Бріти Кікас, у Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі.

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«Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників і додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею і сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією», – розповіла виданню Кікас.

Зазначимо, у дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до чого-небудь, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.

За словами прессекретаря МЗС, Естонія продовжить свої зусилля з пошуку рішення з новим польським урядом.

«У міністра закордонних справ Маргуса Цахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Йоганнесом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн, де це питання обов'язково обговорюватимуть», – зазначила Кікас.

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Представниця естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону обговорювалося і на зустрічі Цахкни з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у понеділок, 4 грудня.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше ми повідомляли, що 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, переговори з урядом Польщі щодо блокади кордону тривають, знайдено певні точки дотику й компроміси. Пропозицій достатньо, аби протестувальники припинили блокувати кордон.

Нещодавно прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.