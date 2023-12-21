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Атака на Україну, Білий дім розповів про хід переговорів щодо допомоги Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Україну, Білий дім розповів про хід переговорів щодо допомоги Україні: головне за ніч
фото з відкритих джерел

В адміністрації президента США вважають, що переговори з Республіканською партією щодо допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку»

Російські загарбники атакували Полтавську область дронами-камікадзе Shahed. Уламки збитого силами ППО безпілотника впали на житловий будинок, є руйнування. У ніч проти 21 грудня в Київській області зафіксували рух ворожих БПЛА, по них працювала ППО. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

На Київщині працювали сили ППО

У ніч проти 21 грудня в Київській області зафіксували рух ворожих БПЛА, по них працювала ППО. Про це повідомила Київська ОВА в Telegram.

«Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

О 00:02 на Київщині оголосили відбій повітряної тривоги. 

Окупанти атакували Полтавську область

У середу, 20 грудня російські загарбники атакували Полтавську область дронами-камікадзе Shahed. Уламки збитого силами ППО безпілотника впали на житловий будинок, є руйнування. Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Інцидент стався під час повітряної тривоги у Полтавській області. Уламки дрона-камікадзе впали на житловий будинок у Миргородському районі.

«За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу», – зазначив Пронін.

Білий дім повідомив про хід переговорів з республіканцями щодо допомоги Україні

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку». Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Ми відчуваємо, що переговори рухаються у правильному напрямку. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб Конгрес рухався вперед із їхнім доповненням до закону про національну безпеку. Отже, переговори, безумовно, триватимуть і надалі. І ми сподіваємось, що це буде швидко. Ми дуже чітко просили республіканців у Конгресі не затягувати з цим», – сказала речниця.

Жан-Пʼєр також зазначила, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України, зокрема через складну ситуацію на полі бою війни з Росією.

США прагнуть зробити Україну незалежною від допомоги партнерів

Влада США спільно зі своїми союзниками прагне забезпечити Україну можливістю самостійно стояти на ногах у військовій та економічній сферах на тлі існуючих викликів, та не залежати від підтримки від країн-партнерів у майбутньому. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

За словами Блінкена, США хочуть переконатися, що Україна зможе мати міцну основу та ресурси для самостійного вирішення питань фінансового, військово-оборонного плану та у сфері демократії, щоб «допомога таких рівнів більше не була потрібна».

Блінкен підкреслив, що це є «чітким планом» з боку Сполучених Штатів спільно з міжнародною коаліцією..

При цьому держсекретар США звернув увагу, що доти, доки цього не сталося, підтримка з боку партерів має продовжуватись.

У цьому контексті Блінкен вказав на важливість допомоги на тлі існуючих загроз, які стоять перед Україною у плані відбиття російських атак, а також при контрнаступальних діях ЗСУ для звільнення окупованих територій.

Вибухи в окупованому Маріуполі 

Увечері 20 грудня у Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО. Про це інформує Маріупольська міська рада.

За даними відомства, вибухи було чути ввечері середи, 20 грудня. Яка саме причина вибухів наразі не відомо.

«Маріуполь гучно. Вибухи чули в різних районах окупованого міста. Окупанти не офіційно припускають, що це робота ППО», – сказано в повідомленні.

Однак російські пропагандисти заявили про нібито роботу ППО у місті.

Швейцарія виділить додаткову допомогу Україні цієї зими

Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 13,66 мільйона доларів США). Таким чином, загальний обсяг підтримки взимку складе приблизно 26 млн швейцарських франків (понад 30 млн доларів). Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

У заяві влади Конфедерації йдеться про те, що «в умовах суворої зими мільйони жителів України гостро потребують допомоги». Посилення підтримки з боку Берна стало відповіддю на такі дзвінки.

У релізі зазначається, що заходи включають підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу громадянам України.

Місцеве агентство розвитку та співробітництва підвищить фінансування програми Гуманітарного фонду ООН в Україні на 1,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 2 мільйони доларів). Ці кошти будуть використані на опалення, зимовий одяг, підтримку оренди та утеплення житла.

Також у рамках підтримки програми зимової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, буде надано 3 мільйони швейцарських франків (майже 3,5 мільйони доларів) для переселенців та мешканців територій України, які постраждали від російської військової агресії.

Крім цього, Швейцарський держсекретаріат економічного співробітництва виділяє 10 мільйонів швейцарських франків (приблизно 11,6 мільйонів доларів) для Фонду енергетичної підтримки.

Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії

Пекінський аеропорт «Дасін» повідомив авіакомпанію «Росія» про відмову у прийомі та обслуговуванні рейсів. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело в компанії.

У повідомленні наголошувалося, що прийом та обслуговування рейсів буде призупинено «до виконання додаткових вимог».

«Незважаючи на готовність авіакомпанії оперативно забезпечити виконання зазначених вимог, адміністрація аеропорту не пішла назустріч, у зв'язку з чим були скасовані найближчі рейси в аеропорт «Дасін» з Владивостока, Красноярська та Іркутська», – заявили в компанії.

З березня 2023 рок авіакомпанія почала проходити акредитацію у Головному управлінні цивільної авіації КНР, щоб отримати необхідні дозволи на виконання польотів.

Теги: Маріуполь росія окупанти аеропорт фінансування Україна Ентоні Блінкен

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