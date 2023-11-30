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Українські біженці почали частіше обирати одну країну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
Українські біженці почали частіше обирати місцем для життя Литву
фото із відкритих джерел

З 2002 року до Литви прибули майже 83 тис. українських біженців

Литва набуває популярності серед біженців з України. Так, у листопаді у країну приїхало більше громадян нашої країни, аніж місяць тому. Про це пише LRT з посиланням на дані представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) у Вільнюсі.

З початку російського повномасштабного вторгнення до Литви прибули майже 83 тис. українських біженців. На сьогодні в Україну вже повернулося трохи більше 30 тис., але кількість тих, хто прибуває, яка дещо знизилася в жовтні, зростає з листопада.

За даними литовського Державного агентства даних, у вересні реєстрували 35-40 біженців на день, у жовтні – лише 15-17, а з початку листопада середній показник знову зріс до 20-25 на день.

Минулого тижня до Литви прибули і зареєструвалися 173 громадянина України, порівняно зі 153 тижнем раніше. Такі дані переконливо доводять, що зростає кількість українців, які мають намір залишитися в Литві на довший період.

Нагадаємо, згідно із нещодавнім дослідженням, майже 90% українців планують вивчати литовську мову і більше половини мотивовані робити це на знак подяки за те, що країна їх прийняла. Основні проблеми українців у Литві – недостатня доступність курсів мови, великі черги до лікарів та відчуття відчуження та соціального ризику.

Попри те, що українцям нелегко потрапити до Литви, країна стала популярним напрямком для біженців. Українці найчастіше вказували, що обрали Литву, оскільки вона підтримує Україну з 2014 року. Цю причину вказали понад 62% респондентів. Друга причина – зв'язки з Литвою: приїхали заради членів родини, друзів, знайомих (38%).

Зазначимо, Німеччина планує серйозно взятися за працевлаштування українських біженців. Наразі у Німеччині не спостерігається потік біженців з України, але невелика їх кількість все ще приїжджає у країну, насамперед із Польщі. Про це повідомив німецький посол в Україні Мартін Єґер. 

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Теги: українці Литва біженці

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