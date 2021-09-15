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    Лукашенко похвалив Зімбабве за «стабільність та економічний прогрес»

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    У 2019 році Олександр Лукашенко провів переговори з лідером Зімбабве Еммерсоном Мнангагвою - Лукашенко похвалив Зімбабве за «стабільність та економічний прогрес»
    У 2019 році Олександр Лукашенко провів переговори з лідером Зімбабве Еммерсоном Мнангагвою
    Фото: president.gov.by

    Не визнаний цивілізованим світом керівник Білорусі відчайдушно намагається знайти нових «друзів» на міжнародній арені

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає одну з найбідніших країн у світі – Зімбабве – взірцем «політичної стабільності та економічного прогресу». Із такими словами білоруський диктатор звернувся до лідера африканської країни Еммерсона Мнангагви з нагоди його дня народження. Про це повідомляє Sputnik Білорусь.

    Не визнаний цивілізованим світом керівник Республіки Білорусь також зазначив, що співпраця Мінська і Хараре (столиця Зімбабве) заснована на принципах довіри і взаємної поваги, вона продовжує розвиватися у всіх сферах.

    Зазначимо, що Зімбабве називають однією з найбідніших країн у світі. У 2017 році, коли Мнангагву було обрано главою держави, рівень безробіття в республіці досягнув 80-90%. Цього ж року національна валюта, зімбабвійський долар, була остаточно виведена з обігу через гіперінфляцію. Її замінили на долари США і ренди ПАР.

    Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Білорусь відкриє своє посольство в Зімбабве. Раніше влада Білорусі закрила свої дипмісії у Канаді та Еквадорі.

    Також нагадаємо, що раніше Лукашенко назвав умову відновлення діалогу Білорусі з Заходом.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко безробіття влада
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    Лукашенко похвалив Зімбабве за «стабільність та економічний прогрес»