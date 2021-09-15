Лукашенко похвалив Зімбабве за «стабільність та економічний прогрес»

У 2019 році Олександр Лукашенко провів переговори з лідером Зімбабве Еммерсоном Мнангагвою

Не визнаний цивілізованим світом керівник Білорусі відчайдушно намагається знайти нових «друзів» на міжнародній арені

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає одну з найбідніших країн у світі – Зімбабве – взірцем «політичної стабільності та економічного прогресу». Із такими словами білоруський диктатор звернувся до лідера африканської країни Еммерсона Мнангагви з нагоди його дня народження. Про це повідомляє Sputnik Білорусь.

Не визнаний цивілізованим світом керівник Республіки Білорусь також зазначив, що співпраця Мінська і Хараре (столиця Зімбабве) заснована на принципах довіри і взаємної поваги, вона продовжує розвиватися у всіх сферах.

Зазначимо, що Зімбабве називають однією з найбідніших країн у світі. У 2017 році, коли Мнангагву було обрано главою держави, рівень безробіття в республіці досягнув 80-90%. Цього ж року національна валюта, зімбабвійський долар, була остаточно виведена з обігу через гіперінфляцію. Її замінили на долари США і ренди ПАР.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Білорусь відкриє своє посольство в Зімбабве. Раніше влада Білорусі закрила свої дипмісії у Канаді та Еквадорі.

Також нагадаємо, що раніше Лукашенко назвав умову відновлення діалогу Білорусі з Заходом.

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