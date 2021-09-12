Лукашенко назвав умову відновлення діалогу Білорусі з Заходом

Самопроголошений президент обіцяє не вставати на коліна перед Заходом

Він стверджує, що санкції виявилися безрезультатними

Білорусь відмовлятиметься від співпраці з Заходом, допоки проти Мінська триватимуть економічні санкції. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє «БелТа».

Лукашенко переконує, що діалог із Заходом можливий лише після зняття санкцій Євросоюзу проти Мінська.

«Хочете жити безпечно – приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці безмозкі санкції і приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо», – заявив Лукашенко.

Він запевнив, що західні санкції виявилися безрезультатними, тому в Білорусі не хвилюються про нові можливі обмеження. Крім того, Лукашенко розкритикував спостерігачів ЄС і США, які не приїхали на російсько-білоруські військові навчання «Захід-2021».

«Ми запросили всіх, хто бажав подивитися ці навчання. Їх тут не було, але вони все бачили. Те, що вони спеціально не приїхали, це така мізерна позиція», – додав самопроголошений президент.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель звинуватила режим Олександра Лукашенка в «гібридних атаках» на Європу. Вона вважає, що Мінськ намагається використовувати мігрантів як засіб тиску на Литву і Польщу.

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