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    Думки вголос

    Білорусь, про яку боляче говорити

    • Олена Яхно

      Журналіст

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    Це вже справжній деспот - Білорусь, про яку боляче говорити
    Це вже справжній деспот
    фото з відкритих джерел

    Народ Лукашенка – це опричники і тюремники

    Мовою оригіналу

    Про Беларусь сейчас говорить больно.

    Лукашенко изменился. Он уже не потешный агрофюрер со специфической фонетикой.

    Это уже настоящий деспот типа Сталина или Гитлера, который строит для своего народа концлагерь. У него уже нет никаких иллюзий. Он знает, что его ненавидят.

    Его народ – это опричники и тюремщики. И только!

    Там и так не было оппозиции, некрепкие ростки сопротивления зачищены: кто – в эмиграции, кто – за решеткой.

    ***

    Да, Майдан проиграл! Но как долго можно сидеть на штыках? Как долго может существовать Северная Корея посреди Европы?

    Нет пока ответа на этот вопрос!

    Ясно одно: прогресс всегда побеждает деспотию и застой.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко
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    Білорусь, про яку боляче говорити