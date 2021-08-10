Білорусь, про яку боляче говорити

Народ Лукашенка – це опричники і тюремники

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Про Беларусь сейчас говорить больно.

Лукашенко изменился. Он уже не потешный агрофюрер со специфической фонетикой.

Это уже настоящий деспот типа Сталина или Гитлера, который строит для своего народа концлагерь. У него уже нет никаких иллюзий. Он знает, что его ненавидят.

Его народ – это опричники и тюремщики. И только!

Там и так не было оппозиции, некрепкие ростки сопротивления зачищены: кто – в эмиграции, кто – за решеткой.

***

Да, Майдан проиграл! Но как долго можно сидеть на штыках? Как долго может существовать Северная Корея посреди Европы?

Нет пока ответа на этот вопрос!

Ясно одно: прогресс всегда побеждает деспотию и застой.

Джерело: блог Олени Яхно

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