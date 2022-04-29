Лукашенко подякував Богу за диктатуру в Білорусі (відео)

Білоруський диктатор переконує своїх громадян, що у країні всього вдосталь і це – прямий результат його жорсткого правління

Невизнаний світом «президент» Білорусі Олександр Лукашенко несподівано подякував Богові за диктатуру в своїй країні.Про це Лукашенко заявив 29 квітня під час виступу перед громадянами.

«Слава Богу, що у нас диктатура. Не було б диктатури – так ходили б голотою», – сказав Лукашенко.

Диктатор також заявив, що сусідні західні країни не дають громадянам скористатися безвізовим в'їздом до Білорусії, щоби не бачили, як білоруси нормально живуть.

Лукашенко похвалився, що відкрив кордон перед католицьким Великоднем для людей із Польщі, Литви, Латвії, родичі котрих поховані на території Білорусі. Але сусідні країни нібито не пустили своїх громадян до Білорусі, аби ті не захотіли там залишитися.

Білоруський диктатор серйозно переконував своїх громадян. що вони живуть значно краще за європейців, у яких уже нібито почалася продовольча криза. А потім знову натякнув на те.що такі «успіхи» країни в економічному плані стали можливими лише завдяки його правлінню.

«Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є за цієї диктатури», – підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко розповів байку, як литовці і поляки просять у нього солі.

За словами білоруського диктатора, латвійці, литовці і поляки стоять на кордоні і просять пропустити їх на територію Білорусі, аби купити гречаної крупи та солі.



