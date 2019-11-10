Людству передрекли неминучі страждання



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Дослідники радять замінити викопне паливо на поновлювані джерела енергії, відновити лісові екосистеми, вживати менше продуктів тваринного походження

Зміна клімату відбувається швидше, ніж очікували багато фахівців, і люди поки не в змозі впоратися з цією кризою - еколог

Міжнародна група вчених із 153 країн заявила про необхідність термінових заходів щодо зниження викидів вуглекислого газу, інакше людство неминуче спіткають «невимовні страждання».

Про це повідомляється в пресрелізі на EurekAlert!

Документ, що підписали 11 258 кліматологів, біологів, геологів, океанологів і фахівців з інших областей науки, попереджає про значний вплив людини на біосферу.

Висновки дослідників засновані на результатах спостережень протягом 40 років і включають такі параметри, як температура поверхні, використання енергії, темпи збезлісення, масу полярної криги, викиди вуглецю, зростання народонаселення.

Автори заяви вважають, що вчені повинні виконати моральний обов'язок, попередивши про надзвичайну кліматичну ситуацію, а також намітити дії для пом'якшення наслідків.

За словами Вільяма Ріппла (William Ripple), професора екології при Університеті штату Орегон, зміна клімату відбувається швидше, ніж очікували багато фахівців, і люди поки не в змозі впоратися з цією кризою.

Дослідники радять замінити викопне паливо на поновлювані джерела енергії, скоротити викиди забруднювачів (такі як метан, гідрофторвуглеці, сажа), відновити лісові екосистеми, вживати менше продуктів тваринного походження, зменшити харчові відходи (викидається одна третина продуктів харчування), стабілізувати зростання населення (чисельність населення щодня збільшується на 200 тисяч осіб).