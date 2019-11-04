Безробіття, зміна клімату, війна. Чи може допомогти ООН?

Олег Ніколенко Речник Постійного представництва України при ООН

Олег Ніколенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

З січня 2020 р. ООН розпочинає кампанію #UN75 – глобальний діалог про розвиток нашої планети

Важко уявити сферу нашого життя, на яку не має впливу ООН. І чим далі, тим більше відповідальності буде покладатися на цю організацію, бо кількість та потужність глобальних викликів зростає.

До 2030 р. 800 млн. людей можуть втратити роботу через автоматизацію робочих процесів. Сфери ризику: державна служба, фінанси, медицина, торгівля, транспорт. Здатність опановувати нові професії, розвиток соціальної компетенції та постійне вдосконалення знань для багатьох залишаться чи не єдиним шляхом для подальшого безпечного існування.

До 2050 р. населення нашої планети зросте з 7,7 до 9,7 млрд. осіб, а до 2100 р. – до 11 млрд. Найбільший приріст очікується в країнах, що розвиваються (Індія, Нігерія, Пакистан, Ефіопія, Танзанія). Населення Підсахарської Африки збільшиться вдвічі, а Європи – зменшуватиметься.

Дві третини людей зіштовхуються із різними видами нерівності, зокрема в доходах. Жінки досі заробляють менше чоловіків, а половину населення, яке живе у бідності, складають діти.

До 2100 р. зростання середньої температури на планеті через глобальне потепління може досягнути 3 градусів. Підвищення рівня світового океану стане небезпечною реальністю для 40% населення планети, яке проживає на відстані менше ніж 100 км від узбережжя. Цілі райони таких міст, як Нью-Йорк, Шанхай, Ріо-де-Жанейро та Абу-Дабі можуть просто зникнути.

Кількість та тривалість збройних конфліктів у світі зростає. Склад учасників і характер ведення війни еволюціонують. Зараз штучний інтелект здатний заподіяти шкоди більше, ніж ядерний бомбардувальник.

І це далеко не увесь список глобальних катаклізмів, перед якими може опинитися людство.

Чи може в їх подоланні чи хоча б пом’якшенні допомогти Організація об’єднаних націй?

Важко сказати, чи в організації, яка об’єднує 193 держави-члени, це вийде на 100%, але принаймні будуть намагатися. У тому числі і завдяки розмові із мешканцями планети, в якій зможе взяти участь кожен - від школяра до члена парламенту. З січня 2020 р. ООН розпочинає кампанію #UN75 – глобальний діалог про розвиток нашої планети. Змістовні рішення будуть представлені світовим лідерам 21 вересня 2020 р. на відкритті ювілейної 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Закликаю українців приєднатися до цієї розмови, адже багато з цих проблем торкаються України напряму: протидія гібридним безпековим викликам, трансформація економіки, подолання соціальної нерівності та інші. І тут дуже показовою є робота українського уряду над реалізацією Цілей сталого розвитку, схвалених в ООН у 2015 р.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»

Кампанія #UN75 має стати рушійною силою не лише в глобальному контексті. Сильніша ООН буде здатна пропонувати допомогу і втілювати рішення локально - там, де вони потрібні вже зараз. Наприклад, у Донецьку, Луганську чи в Сімферополі