У Японії створили автомобіль з матеріалів рослинного походження (відео)



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У виготовленні матеріалу для машини можуть використовуватися як деревина, так і відходи сільськогосподарського виробництва

Розроблений новий матеріал у п'ять разів легше, і в п'ять же разів міцніше, ніж сталь

Міністерство навколишнього середовища Японії розробило швидкісний автомобіль з матеріалів рослинного походження.

Про це повідомляє портал Motor1.

«В Японії вирішили сказати нове слово в захисті планети: вчені підійшли до питання очищення нашого світу від відходів з несподіваного боку. Анонсований національним Міністерством навколишнього середовища транспортний засіб на ім'я Nano Cellulose Vehicle (NCV) дійсно зроблений з дерева - точніше, з матеріалів рослинного походження (наноцеллюлозних волокон - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у виготовленні цього матеріалу можуть використовуватися як деревина, так і відходи сільськогосподарського виробництва.

Стверджується, що розроблений новий матеріал у п'ять разів легше, і в п'ять же разів міцніше, ніж сталь.

Відзначається, що вигода від нового матеріалу полягає в тому, що більш легкий автомобіль витрачає менше палива у випадку з двигуном внутрішнього згоряння і отримує більший запас ходу, якщо застосований електромотор, а також відзначається його благотворний вплив на стан атмосфери.

Крім того, на думку вчених, широке застосування наноцеллюлозних волокон істотно зменшить кількість вуглецю, який потрапляє в атмосферу під час виробництва традиційних машин.