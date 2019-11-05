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    Технології

    У Японії створили автомобіль з матеріалів рослинного походження (відео)

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    У виготовленні матеріалу для машини можуть використовуватися як деревина, так і відходи сільськогосподарського виробництва - У Японії створили автомобіль з матеріалів рослинного походження (відео)
    У виготовленні матеріалу для машини можуть використовуватися як деревина, так і відходи сільськогосподарського виробництва

    Розроблений новий матеріал у п'ять разів легше, і в п'ять же разів міцніше, ніж сталь

    Міністерство навколишнього середовища Японії розробило швидкісний автомобіль з матеріалів рослинного походження.

    Про це повідомляє портал Motor1.

    «В Японії вирішили сказати нове слово в захисті планети: вчені підійшли до питання очищення нашого світу від відходів з несподіваного боку. Анонсований національним Міністерством навколишнього середовища транспортний засіб на ім'я Nano Cellulose Vehicle (NCV) дійсно зроблений з дерева - точніше, з матеріалів рослинного походження (наноцеллюлозних волокон - ред.)», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє портал, у виготовленні цього матеріалу можуть використовуватися як деревина, так і відходи сільськогосподарського виробництва.

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    У Японії створили автомобіль з матеріалів рослинного походження (відео)
    У Японії створили автомобіль з матеріалів рослинного походження (відео)

    Стверджується, що розроблений новий матеріал у п'ять разів легше, і в п'ять же разів міцніше, ніж сталь.

    Відзначається, що вигода від нового матеріалу полягає в тому, що більш легкий автомобіль витрачає менше палива у випадку з двигуном внутрішнього згоряння і отримує більший запас ходу, якщо застосований електромотор, а також відзначається його благотворний вплив на стан атмосфери.

    Крім того, на думку вчених, широке застосування наноцеллюлозних волокон істотно зменшить кількість вуглецю, який потрапляє в атмосферу під час виробництва традиційних машин.

    екологія технології
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