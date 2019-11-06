Забруднення повітря в Києві: рівень шкідливих речовин перевищено в кілька разів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порівняно з попереднім тижнем спостерігається незначне зниження концентрацій шкідливих речовин у повітрі

За тиждень з 29 жовтня по 4 листопада у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані своїх стаціонарних постів спостережень.

Так, зафіксовано перевищення за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,2-1,3 раза на проспекті Перемоги (поблизу метро «Святошин») та Бессарабській площі;

діоксиду сірки – у 2,9-3,1 рази на площах Перемоги і Бессарабській, проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка; у 1,6-2,6 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;

діоксиду азоту – у 4,2-4,9 рази – на вулицях Інженера Бородіна, Каунаській, проспекті Перемоги; у 3,2-3,8 рази на площах Деміївській, Бессарабській, Перемоги та Оболонському проспекті; у 2,1-2,8 рази – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду – у 2,0-2,4 рази – на усіх постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 29 жовтня по 4 листопада було проаналізовано 1503 проби повітря.

Порівняно з попереднім тижнем спостерігалось деяке зниження середньодобових концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту та формальдегіду, вміст інших забруднювальних речовин у повітрі майже не змінився.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні у Києві метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері, зазначили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як повідомлялося, з метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві мережу постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.