Як працюватимуть банки на червневі свята
Графік роботи українських банків у вихідні буде змінено
Як працюватимуть банки на Трійцю
Трійця щорічно відзначається на 50-й день після Великодня. У цьому році вона випадає на неділю, 20 червня. За законодавством України, цей день оголошено вихідним і переноситься на понеділок.
Банківські установи в цей день не працюватимуть. Однак Система електронних платежів НБУ (СЕП) продовжить працювати онлайн, тому українці зможуть здійснити міжбанківські платежі.
Банки України мають право самостійно визначати свій порядок у вихідні, святкові та неробочі дні.
Як працюватимуть банки на День Конституції
День Конституції України оголошено офіційним вихідним днем. У 2021 році свято випадає на понеділок, 28 червня.
Державні установи в цей день не працюватимуть, як і банківські відділення. СЕП НБУ працюватиме.
Міжбанківські платежі
Банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі:
- 19−21 червня — відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 22 червня 2021 року.
- 26−28 червня — відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 29 червня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.