Як працюватимуть банки на червневі свята

Незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7

Графік роботи українських банків у вихідні буде змінено

Як працюватимуть банки на Трійцю

У червні на українців чекають два додаткових вихідних. Неробочими днями оголошені 21 червня (Трійця) і 28 червня (День Конституції України). Графік роботи українських банків у вихідні буде змінено, про що повідомляє Нацбанк на офіційній сторінці у фейсбуці.

Трійця щорічно відзначається на 50-й день після Великодня. У цьому році вона випадає на неділю, 20 червня. За законодавством України, цей день оголошено вихідним і переноситься на понеділок.

Банківські установи в цей день не працюватимуть. Однак Система електронних платежів НБУ (СЕП) продовжить працювати онлайн, тому українці зможуть здійснити міжбанківські платежі.

Банки України мають право самостійно визначати свій порядок у вихідні, святкові та неробочі дні.

Як працюватимуть банки на День Конституції

День Конституції України оголошено офіційним вихідним днем. У 2021 році свято випадає на понеділок, 28 червня.

Державні установи в цей день не працюватимуть, як і банківські відділення. СЕП НБУ працюватиме.

Міжбанківські платежі

Банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі:

19−21 червня — відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 22 червня 2021 року.

26−28 червня — відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 29 червня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.