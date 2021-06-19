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    Як працюватимуть банки на червневі свята

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    Незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7 - Як працюватимуть банки на червневі свята
    Незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7
    Фото з відкритих джерел

    Графік роботи українських банків у вихідні буде змінено

    У червні на українців чекають два додаткових вихідних. Неробочими днями оголошені 21 червня (Трійця) і 28 червня (День Конституції України). Графік роботи українських банків у вихідні буде змінено, про що повідомляє Нацбанк на офіційній сторінці у фейсбуці.

    Як працюватимуть банки на Трійцю

    Трійця щорічно відзначається на 50-й день після Великодня. У цьому році вона випадає на неділю, 20 червня. За законодавством України, цей день оголошено вихідним і переноситься на понеділок.

    Банківські установи в цей день не працюватимуть. Однак Система електронних платежів НБУ (СЕП) продовжить працювати онлайн, тому українці зможуть здійснити міжбанківські платежі.

    Банки України мають право самостійно визначати свій порядок у вихідні, святкові та неробочі дні.

    Як працюватимуть банки на День Конституції

    День Конституції України оголошено офіційним вихідним днем. У 2021 році свято випадає на понеділок, 28 червня.

    Державні установи в цей день не працюватимуть, як і банківські відділення. СЕП НБУ працюватиме.

    Міжбанківські платежі

    Банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі:

    • 19−21 червня — відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 22 червня 2021 року.
    • 26−28 червня — відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 29 червня 2021 року.

    Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

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    Теги: вихідні банк свята українці Трійця НБУ
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    Як працюватимуть банки на червневі свята