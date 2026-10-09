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Має прямі зв'язки з Кремлем. Що відомо про затриманого в Чорногорії пропагандиста Звінчука

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Має прямі зв'язки з Кремлем. Що відомо про затриманого в Чорногорії пропагандиста Звінчука
Звінчук регулярно виступає в ефірах російського пропагандиста Володимира Соловйова
фото: росЗМІ

Михайло Звінчук є засновником російської пропагандистської мережі «Рибарь»

Російський пропагандист Михайло Звінчук, затриманий у Чорногорії, має зв'язки з російською владою. Він працював у пресслужбі міністерства оборони РФ, був включений до робочої групи за розпорядженням російського диктатора Володимира Путіна та отримував нагороди за підтримку агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані порталу War&Sanctions Головного управління розвідки Міноборони України.

Хто такий Михайло Звінчук?

Михайло Звінчук народився 19 липня 1991 року у Владивостоці. Нині він відомий як автор і співвласник російського Telegram-каналу «Рибарь», який має понад мільйон підписників. Також пропагандист веде програму «Підсумки дня» на телеканалі «Соловйов LIVE».

За інформацією української розвідки, Звінчук використовує «Рибарь» для систематичного поширення дезінформації, виправдання російського вторгнення та дискредитації Збройних сил України. Зокрема, він просуває кремлівські тези про так звану «денацифікацію», називає українську владу «київським режимом» та виправдовує насильницьке захоплення українських територій. У своїх виступах пропагандист також ставить під сумнів українську ідентичність.

Звінчук тісно співпрацює з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим. У його телевізійних програмах він регулярно виступає як військовий експерт, коментує ситуацію на фронті та поширює кремлівські наративи.

Крім того, Звінчук займається створенням пропагандистських коміксів «Однажды». Вони покликані романтизувати російських військових та формувати негативний образ українських захисників, зокрема серед молодої аудиторії.

Зв'язки Звінчука з Кремлем

20 грудня 2022 року Володимир Путін своїм розпорядженням включив Звінчука до робочої групи, яка займалася питаннями мобілізаційної підготовки, мобілізації, а також соціального та правового захисту учасників російської агресії проти України.

8 червня 2023 року окупаційна влада Криму нагородила пропагандиста орденом «За вірність обов'язку» за нібито значний внесок у розвиток журналістики. Уже 16 листопада того ж року Звінчук отримав медаль ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня. Нагороду йому присуджено за «інформаційну підтримку спеціальної військової операції».

Українська розвідка наголосила, що державні нагороди та залучення Звінчука до роботи органів російської влади свідчать про підтримку його пропагандистської діяльності з боку Кремля.

Затримання у Чорногорії

Нагадаємо, 9 жовтня, правоохоронці Чорногорії затримали керівника Михайла Звінчука та кількох його соратників. Операцію провели в місті Рісан. Її мета – припинити гібридну діяльність мережі «Рибарь», яку американська та британська влада пов'язують із поширенням російської пропаганди та операціями інформаційного впливу за кордоном.

За попередніми даними, росіяни планували знімати документальний матеріал про приведення візової політики Чорногорії у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Матеріал нібито мав представити європейську інтеграцію як процес, нав’язаний ззовні, та показати її можливі негативні наслідки для туризму й економіки країни.

Раніше, у жовтні 2024 року, США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал «Рибарь» та осіб, причетних до його діяльності. 

Теги: росія Чорногорія пропаганда Міноборони РФ пропагандист росіяни

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