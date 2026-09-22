Росіяни п'ятьма ракетами зруйнували нафтогазовий об'єкт на Полтавщині

Після нового удару критичні руйнування фактично унеможливили відновлення та подальшу роботу об'єкта

Російські війська вночі завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазового комплексу в Полтавській області. Щонайменше п'ять ракет влучили у технологічні об'єкти підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

Зазначається, що атаковані об'єкти тривалий час були зупинені та не працювали. Їхнє обладнання було виведене з ладу внаслідок попередніх російських атак.

Від початку повномасштабного вторгнення цей об'єкт десятки разів потрапляв під російські удари із застосуванням ракет та безпілотників.

Унаслідок нової атаки об'єкт зазнав критичних руйнувань. Зазначається, що завдані пошкодження фактично унеможливлюють його відновлення та подальше функціонування.

Нагадаємо, російські війська продовжили атакувати й Київську область безпілотниками. За останню добу в регіоні було пошкоджено 34 об'єкти у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах.

За даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі – 17 об'єктів. Серед них 12 приватних будинків, три транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.

В Обухівському районі пошкоджено шість приватних будинків і два автомобілі, у Броварському – чотири приватні будинки, три автомобілі та виробничо-складське приміщення. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.